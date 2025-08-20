La televisión turca se hace eco del estreno de 'Imperio' en laSexta: "Lista para conquistar a la audiencia española"

La cadena turca ATV celebra el éxito de la serie histórica que narra la vida de Osman I, admirada figura histórica en su país de procedencia, y que ya acumula más de 100 episodios en Turquía.

El éxito de 'Imperio' alcanza límites internacionales, pero sus inicios se consolidaron en su país natal y aún hoy se mantienen. La superproducción turca mundialmente conocida como 'Establishment: Osman' en inglés y 'Kuruluş: Osman' en turco, comenzó triunfando en su país natal al narrar los hechos históricos del inicio de uno de los imperios que más han marcado la historia mundial: el Imperio otomano.

Este verano llegaba a laSexta continuando con su expansión global tras convertirse en referente y buque insignia de la ficción otomana desde su exitoso debut en 2019 y hasta la actualidad.

Desde entonces, esta épica serie histórica de origen turco ha viajado a más de 40 países y ha sido traducida a 35 idiomas. ATV, canal de la televisión turca en abierto, se hace eco del éxito de 'Imperio' en España y celebra así la emisión de la serie en la noche de los miércoles en "uno de los medios de comunicación más importantes de España", según sus propias palabras.

"Kuruluş: Osman' llega a España", citan en la publicación de su perfil oficial en la red social X (antes Twitter).

Establishment Osman (Imperio) ha alcanzado un éxito global, ganando más de 30 premios internacionales, incluyendo el de Mejor Serie de Televisión en los Premios Internacionales de TV de Venecia. Sus actores Burak Özçivit y Özge Törerse han convertido ya en un fenómeno de masas al rescatar a uno de los actores turcos más seguidos y descubrir a la gran promesa entre las actrices.

Una historia cautivadora, una narrativa propia del ámbito cinematográfico y unos personajes históricos reales que alzaron todo un imperio han conseguido cautivar a millones de espectadores por todo el mundo. Sin duda, el éxito de las series turcas se confirma con esta superproducción que se aleja de la temática romántica (aunque cuenta con la cautivadora historia de Bala y Osman) para acercarse a hechos reales históricos que iniciaron en el siglo XIII y que continúan envueltos entre la leyenda y la realidad.

Así es 'Imperio', el 'Juego de tronos' turco

Hoy, en laSexta, tercer capítulo de Imperio: Osman cree que es momento de pelear por la prosperidad de los turcos

La noche de los miércoles en laSexta se vuelve intensa con épicas batallas en cada nuevo capítulo de 'Imperio'. Esta superproducción que ofrece una mezcla de drama, acción y rigor histórico con la que se ha convertido en todo un fenómeno internacional.

Si te perdiste sus primeros capítulos, puedes recuperar el resumen de la historia:

Ya disponible los primeros capítulos en atresplayer, la cadena de Atresmedia emitirá cada semana las hazañas de Osman, el líder que sentaría las bases de un imperio que cambiaría el curso de la historia, el Imperio otomano.

'Imperio', conocida como 'Kuruluş: Osman' en Turquía, se ha mantenido en lo más alto de los índices de audiencia en su país natal durante las seis temporadas que lleva emitiendo el canal ATV desde sus inicios en 2019.

Seis años después, continúa manteniendo su éxito en Turquía y en el resto de países hasta los que ha llegado esta superproducción basada en hechos históricos del Imperio otomano.