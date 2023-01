La serie de HBO Max 'The White Lotus' ha ganado dos de los cuatro Globos de Oro a los que estaba nominada y es, después de 'Colegio Abbot' con tres premios, la segunda serie más galardonada de esta 80ª edición. Además del premio a la mejor miniserie, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha reconocido el papel como mejor actriz de reparto de la veterana actriz Jennifer Coolidge, a la que esta serie ha vuelto a colocar bajo los focos. "Gracias, Prensa extranjera de Hollywood, realmente significa mucho", ha comenzado diciendo la actriz en su discurso de agradecimiento que ha despertado risas y lágrimas casi a partes iguales.

Derrochando humor y honestidad, Coolidge ha recogido su premio y enseguida ha preguntado si podía dejarlo. "No hago ejercicio, ¿sabes? Quiero decir que no puedo aguantar tanto tiempo", ha bromeado. La actriz recordada por comedias como la saga 'American Pie' llevaba unos años sin trabajar hasta que volvieron a llamarla para algunos papeles y ella ha querido agradecer a las personas que pensaron en ella como Ryan Murphy, Michael Patrick King, Reese Witherspoon y, especialmente, Mike White que con el papel de Tanya McQuoid en 'The White Lotus' ha conseguido para la actriz el mayor reconocimiento de la crítica y cuota de fama entre el público. "Tenía grandes sueños y expectativas cuando era joven, pero la vida los esfumó. Pensé que iba a ser reina de Mónaco", ha dicho.

"Y luego te haces mayor y piensas 'oh, qué diablos va a pasar'. Mike White, me has dado esperanza, me has dado un nuevo comienzo y has cambiado mi vida de un millón de maneras diferentes". Con esas palabras ha empezado su alabanza hacia el creador de 'The White Lotus' que ha contado con ella para las dos temporadas de la serie. De hecho, el personaje de Coolidge era el único que repetía de todo el reparto. También ha dicho de White que es una de las mejores personas y que "se preocupa por el mundo, por la gente, por sus amigos que no están bien y también ¡por los animales!". Para terminar de emocionar al destinatario de sus palabras ha dicho: "Haces que la gente quiera vivir más ¡y yo no lo hice!. Mike, te amo hasta la muerte".