Que alguien iba a morir en la segunda temporada de 'The White Lotus' se sabía desde el primer episodio, lo que no sabíamos era quién sería la víctima, bueno víctimas, aunque solo uno de los cuatro muertos sea un personaje principal (ojo que vienen los spoilers). Con todos los episodios de la serie ya disponibles en HBO Max, se puede decir que la "muerte absurda" de Tanya ha sido un golpe muy bajo del creador de la serie Mike White aunque, como él mismo ha explicado, el personaje no podía acabar de otra forma.

El regreso de Jennifer Coolidge para la segunda temporada fue una sorpresa muy celebrada por el público, después de que el personaje de Tany McQoid se convirtiera en el favorito de la serie. Lo que nadie se podía imaginar es que su regreso fuese a ser una despedida de lo más operística y eso que había pistas. La primera y de dónde White sacó la idea está en la primera temporada. Hace unos días HBO Max recordaba el momento en sus redes sociales. Se trata de una escena de la primera temporada en la que Tanya está hablando con Greg, con el que se acaba casando después, y le habla de su enfermedad y entonces ella pronuncia la siguiente frase: "La muerte es la única experiencia inmersiva que nunca he probado". Y entonces, Greg esboza una medio sonrisa enigmática.

Aún así y, a pesar de otras muchas señales a lo largo de toda la temporada como ha mostrado la plataforma también en un vídeo, el juego ha sido muy sutil y no se ha sabido casi hasta el final que el siniestro destino de Tanya. La propia actriz contaba en una entrevista que ni siquiera sus amigos se imaginaban que ella sería el cadáver flotante en el agua. Sin duda, que los episodios se hayan publicado semanalmente ha ayudado al misterio. También ha contribuido la trama de los dos matrimonios de la serie en la que la tensión va en aumento y que fácilmente podría haber acabado mal.

Mike White ha sabido jugar muy bien sus cartas. La desaparición de Greg en los primeros episodios hace que, junto con Tanya, el público caiga rendido ante la fastuosidad de los nuevos y, en teoría ricos, amigos que aparecen en el peor momento de la millonaria para animarla. Es fácil pensar que ella está en Sicilia para disfrutar, sin que nadie llegue a sospechar que realmente todo forma parte de un plan del marido para matarla y quedarse con su dinero hasta que todo se precipita a partir del cuarto, o incluso quinto episodio.