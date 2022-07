Las nominaciones da los premios Emmy 2022 han vuelto a confirmar que 'Succession' es la serie del momento con un total 25 opciones a premio, todo un logro que está bastante cerca del récord de 32 nominaciones que obtuvo 'Juego de tronos' en 2019. De hecho, la ficción que narra las vicisitudes de la multimillonaria familia Roy está considerada como la sucesora de 'Juego de tronos' en el reinado de las series de televisión.

En declaraciones a Deadline, Brian Cox (Logan Roy) y Nicholas Braun (Greg) han comentado lo que nos espera en los nuevos episodios. Para empezar, el primo lejano de los Roy parece ir encontrándose cada vez más cómodo en el mundo de sofisticación y desconfianza en el que se mueve la familia que ostenta el conglomerado de comunicación Waystar Rocco. Braun ha avanzado que Greg "va a experimentar un cambio". "Él y Tomo Wambsgan (su mentor que interpreta Matthew Macfayden) tendrán una nueva frecuencia", ha dicho.

Veremos por lo tanto a un Greg "más liberado" y dispuesto a traspasar límites, mucho más alejado del dubitativo y temeroso personaje al que estamos acostumbrados. "Parece que el siguiente capítulos es ¡Vamos!", ha dicho Braun.

Sin embargo, convertirse en un Kendall Roy (Jeremy Strong) no es un cambio que pueda producirse de un día para otro. "Tiene que adquirir las habilidades porque Greg no tiene el vocabulario ni la fanfarronería de los Roy", ha asegurado. Braun también ha comentado que en su búsqueda de inspiración para el personaje encontró una foto de la familia Murdoch en la que aparecía "un tipo con un traje desaliñado, que se veía que no pertenecía a su círculo. Y pensé: por qué está este tipo tan cerca".

También el actor que interpreta al patriarca Logan Roy, Brian Cox se ha referido a los perversos juegos a los que somete a sus hijos. Sin embargo, Cox asegura que a pesar de todo su personaje "quiere a sus jijos". "Simplemente está buscando un sucesor para su empresa, pero ellos no dan untaos al frente", ha dicho para seguir explicando que "ellos (sus hijos) no tienen una sensibilidad o un descaro originales y aún así les quiere".

El veterano actor ha aclarado que su personaje "es un misántropo, pero si hay algo que ama son sus hijos y eso le genera muchos conflictos". Logan Roy espera que sus herederos "hagan algo original".

Braun ha obtenido una de las nominaciones de la serie como actor de reparto de una serie dramática, mientras que Brian Cox ha logrado su cuarta nominación. "Me encanta que tengamos 25 personas nominadas, todas lo merecen porque tenemos grandes guiones", ha asegurado el protagonista de 'Succession'.

Aquí puedes ver el tráiler de la tercera temporada de 'Succession':