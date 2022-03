'Euphoria', 'Succession', 'Mare of Easttown', 'Patria', 'Podría destruirte', 'Big Little Lies'... Seguro que todos estos títulos de series te suenan porque han estado en boca de todos en los últimos años. Y todas ellas son producciones de la cadena HBO que desde hace muchos años y, aún hoy, ha sido señalada por la calidad. Una diferencia destacada a la hora de hacer frente a la competencia de Netflix que irrumpió en el panorama audiovisual como una maquina imparable de generar contenido.

Con menos proyectos al año, HBO conseguía cada año de hecho superar a Netflix en galardones de los premios más importantes de la televisión, los Emmy. No fue hasta la pasada gala de 2021 cuando Netflix superó a HBO, gracias en parte a una de sus series estrella, 'The Crown'. La irrupción de Apple TV+, Prime Video o Disney+, por nombrar las más conocidas, también afecta a que el pastel de los premios se reparta entre un mayor número de comensales.

Esto, unido a que las plataformas, incluida HBO Max, han acelerado el ritmo de producción para dar abasto a la insaciable demanda de los espectadores que consume series a golpe de maratón; también ha hecho que la distinción de la calidad no sea ya tan determinante y evidentemente HBO también ha aumentado su apuesta por la cantidad. Otro punto importante es el aumento de la producción original propia en diferentes territorios, una manera de deslocalizar la producción y obtener series con vocación global que, igualmente, después funcionan para todo el público internacional. Es el caso de series españolas como 'Venga Juan', '30 monedas' o 'Patria'. Puedes repasar estas y otras muchas, a continuación.

'Euphoria'

Zendaya se mete en la piel de Rue, la joven protagonista de esta historia creada por Sam Levinson que, aunque se inspira en un serie israelí, tiene muchos aspectos autobiográficos como la lucha contra la drogadicción del personaje principal. A través de Rue, la serie da a conocer a un grupo de adolescentes y explora las preocupaciones de toda una generación. Además de las drogas, el sexo, la influencia de la pornografía, la búsqueda de la identidad, la salud mental, el acoso virtual y real o la pérdida son algunos de los aspectos que refleja la trama de una ficción que destaca también por un estilo visual y una narrativa muy particular. El uso del color, de la luz, de la música, de la ropa y del maquillaje adquieren una importancia crucial para dar esa sensación de "realismo emocional", en palabras de Levinson. Con su segunda temporada estrenada en 2021 la serie ha superado las expectativas de HBO Max y se ha convertido en la serie más vista de la plataforma, por detrás de Juego de tronos. Además de Zendaya, el reparto está formado por Hunter Schafer, Sidney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demie, Angus Cloud, Maude Apatow, Barbie Ferreira, Eric Dane, Dominic Fike, Colman Domingo y Javon Walton, entre otros.

'Succession'

Es la serie que estaba llamada a ser la sucesora de 'Juego de Tronos' como la mejor de la historia de la televisión. Y si no ha llegado a tanto ha sido porque la competencia ha sido dura. Aún así, la historia de la familia dueña del mayor imperio de la televisión ha atrapado a millones de espectadores y ha convencido también a la crítica. Los Roy son una familia ficticia, aunque inevitablemente podemos ver reflejadas en ellas a fortunas millonarias reales que controlan los mayores conglomerados mediáticos del mundo. La serie arranca con un problema de salud de Logan Roy, el patriarca de la familia, a partir del cual se desata una guerra entre los cuatro hijos, y especialmente tres, por hacerse con el control. La serie refleja el día a día de una familia rica, pero rica de verdad, a un nivel que cuesta imaginar que exista, como que se utilicen los aviones privados o los helicópteros con la naturalidad de quien toma un taxi para sus desplazamientos. Pero para consuelo de los espectadores la serie más que ser un producto aspiracional reafirma que "el dinero no da la felicidad". Y así, la serie muestra las miserias de unos personajes infelices, vacíos y como muestra el final de la segunda temporada, con grandes carencias emocionales. Brian Cox encabeza un reparto en el que encontramos también a Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Matthew MacFadyen, Alan Ruck, Nicholas Braun o Justine Lupe, entre otros.

'Hacks'

Una de las mejores cosas que ha traído el aterrizaje de HBO Max en España ha sido esta comedia que nos ha permitido volver a disfrutar de Jean Smart (Watchmen) en todo su esplendor como protagonista, después de su papel secundario en Mare of Easttown. La veterana actriz interpreta a Deborah Vance, una diva de la comedia en el ocaso de su carrera que compagina los anuncios de la Teletienda y otros contratos publicitarios con un espectáculo de monólogos en un teatro de Las Vegas. Ante la amenaza del empresario de disminuir el número de sus funciones, la actriz utiliza todas sus armas para evitarlo —incluida la extorsión al empresario que es también su íntimo amigo—, pero se ve resignada a buscar la forma de refrescar su espectáculo. Ahí es donde conecta con la otra protagonista, Ava (Hannah Einbinder), una guionista veinteañera que llega a Las Vegas rebotada desde Los Ángeles después de haber sido cancelada por un desafortunado y polémico tuit. La joven perteneciente de la Generación Z acepta trabajar para Vance por pura supervivencia. Tras un comienzo nefasto, las dos mujeres aprenderán a respetarse y a valorar el talento de la otra, rompiendo sus mecanismos de defensa y muchos de sus prejuicios e ideas preconcebidas.

'The White Lotus'

Esta comedia dramática fue la sorpresa del verano de 2021 para HBO. La serie, ambientada en un lujoso y exótico resort de vacaciones en Hawai, equilibra el drama y el humor para hacer una sátira crítica de la diferencia de clases. La trama se centra en varios personajes ricos, desde una joven pareja de luna de miel, a una familia, o una mujer madura que buscan en el idílico retiro de aguas cristalinas descansar de la estresante vida de ser ricos (léase con ironía, por aclara). Allí, el servicial personal del hotel trata de complacer los deseos de su exclusiva clientela siempre con una sonrisa, aunque por dentro estén maldiciendo. El problema llega cuando las cosas se van complicando de una forma ridículamente absurda para terminar en un drama irreversible. La serie creada por Mike White destaca por la peculiaridad de unos personajes que logran conectar de inmediato con el espectador. Además de redescubrir a Jennifer Coolidge, que será la única del reparto que repita en la segunda temporada en marcha, la ficción ofrece una gran interpretación de Murray Bartlett a la cabeza de un reparto muy coral que incluye a Connie Britton, Sidney Sweeney, Alexandra Daddario, Jake Lacy, Brittany O'Grady, NAtasha Rothwell o Steve Zahn.

'Cómo meterse en un jardín'

Olivia Colman es la protagonista de este inusual thriller junto a David Thewlis interpretando a Susan y Christopher Edwards, la pareja en la que se centra la historia de esta miniserie basada en un hecho real. La miniserie emplea un estilo narrativo casi teatral para relatar un caso de asesinato que impactó a la opinión pública de Reino Unido, un parricidio que se produjo en la localidad de Mansfield en 1998 y que no fue descubierto hasta una década después. Los responsables son los, aparentemente inofensivos, Susan y Edwards y las víctimas los padres de ella. Los cadáveres se encontraron en el jardin de la casa y después de enterrarlos los acusados saquearon las cuentas bancarias. Pero lejos de vivir tranquilamente gracias al dinero robado, la pareja sobrevivía con estrecheces después de que ella se gastase todo el dinero en recuerdos del cine clásico de Hollywood. La fantasía y la realidad se mezclan en las mentes de los dos personajes principales y también en las escenas de la ficción que combina el drama, el thriller policial y la comedia negra. Junto al dúo que forman Colman y Thewlis también encontramos a Kate O'Flynn, Samuel Anderson, Daniel Rigby, Felicity Montagu, o Dipo Ola, entre otros.

'Venga Juan'

La tercera temporada de esta serie protagonizada por Javier Cámara confirma la calidad de una de las mejores series originales de la plataforma en España. Juan Carrasco es un personaje político que, tras postularse para gobernar el país en Vamos Juan (primera entrega de la serie) y estrenarse como ministro en la segunda bajo el título de Vota Juan; utiliza una puerta giratoria para conseguir un despacho en una empresa energética. En su mejor momento, tras someterse a un injerto de pelo y a un proceso de pérdida de peso, el político se ve acosado por un pasado turbio en el ayuntamiento de Logroño que le abre nuevas puertas, las de la cárcel para ser más exactos. Empieza entonces una carrera contrarreloj para del protagonista para evitar entrar en prisión que le llevará a todo tipo de situaciones absurda. Sin embargo, por mucho que estemos ante una ficción, la serie refleja actitudes y circunstancias que, lamentablemente, acostumbramos a ver en el día a día de la actualidad política. Un magistral Javier Cámara cuente con el acompañamiento de un reparto compuesto por María Pujalte, Esty Quesada, Joaquin Climent, Adam Jezierski, Cristóbal Suárez, Eduardo Blanco o Yaël Belincha.

'It's a sin'

Ambientada en el Londres de los años 80, esta serie nos lleva directos a un momento de cierto aperturismo con respecto a la sexualidad y de un incipiente aumento de la visibilidad de la comunidad LGTBI. Lo que siguió mucho tiempo en el ostracismo fue la irrupción del sida en la sociedad y en un colectivo que fue víctima de la estigmatización. De hecho, ni siquiera en la ficción televisiva se ha tratado demasiado este tema hasta 2003 con 'Angels in America' y, más recientemente, con series como 'It's a sin' o 'Pose'. Creada por Russell T. Davies, la ficción sigue a un grupo de jóvenes que coincide en la capital británica dispuestos a hacer uso de su recién conquistada libertad lejos de la supervisión de sus familias. Pero entonces sus vidas son arrolladas por la, inicialmente silenciosa, epidemia del SIDA y los protagonistas se debaten entre la desinformación y el negacionismo y la reivindicación desde el activismo hasta que para algunos es demasiado tarde. El cantante y actor ocasional Olly Alexander encabeza un reparto compuesto por los recién llegados Nathaniel Curtis, Omari Douglas, Callum Scott Howells y Lidia Est. Además aparecen Stephen Fry o Neil Patrick Harris.

'Mare of Easttown'

Kate Winslet se mete en la piel de la sombría detective de una localidad de Pensilvania, Mare Sheehan, que carga con la desaparición sin resolver de una joven cuando le llega un caso de asesinato. En el plano personal, la protagonista se enfrenta a sus propios fantasmas e intenta que su vida no se derrumbe. Vive con su madre Helen, interpretada por la genial Jean Smart, con su hija adolescente Siobhan (Angourie Rice) y con su nieto, del que se encarga tras la muerte de su hijo y padre del niño. El intento de la madre del menor de recuperar la custodia tras recuperarse de su adicción pone patas arriba la vida de Mare, que sigue sin superar la culpa por no haber evitado la muerte de su hijo. En paralelo al drama y a las tramas personales, se desarrolla la investigación policial de un asesinato que tiene conmocionada a la pequeña comunidad. El resultado es un impecable thriller cargado de personajes que conectan con el público tratando con naturalidad temas muy dispares que van del duelo, la culpa o el suicidio, a la lealtad, la amistad o la madurez.

'El cuento de la criada'

El paralelismo entre algunos aspectos del universo distópico que plantea esta serie, protagonizada por Elisabeth Moss, con determinados episodios de la actualidad reciente provoca entre admiración y miedo. Sobre todo porque la serie está a su vez basada en la obra homónima de Margaret Atwood de 1985. La serie se ambienta en un futuro no muy lejano en el que ante la caída de la natalidad, el aumento de la contaminación y de las enfermedades surge un gobierno fundamentalista religioso que se plasma en la República de Gilead impuesta en territorio estadounidense y desencadena una guerra civil. Este nuevo orden político ordena a la sociedad en castas y somete a las mujeres que viven al dictado de sus maridos, en el caso de las esposas de políticos que son la clase privilegiada. Incapaces de procrear la mayoría, su papel se limita a gestionar el hogar y a las relaciones sociales entre iguales. Se les prohíbe trabajar, leer, escribir, manejar dinero o tener posesiones. En un segundo plano están las pocas mujeres fértiles que pertenecen al grupo de las criadas y que son sistemáticamente utilizadas y violadas en un ritual por los líderes políticos, también llamados comandantes, con el fin de proporcionar hijos a la élite. Por otro lado están las Marthas, que forman parte del servicio de las casas de los comandantes. June Osborne (Elisabeth Moss) es la criada de la pareja sin descendencia que forman los actores Joseph Fiennes e Yvonne Strahovski como el matrimonio Waterford.

'Big Little Lies'

Thriller ambientado en los espectaculares acantilados de Monterrey (California) donde muestra a una privilegiada comunidad en la que cinco amigas serán testigos de un terrible suceso obligándolas a mantener un pacto de silencio para protegerse unas a otras. 'Big Little Lies' es una de las series recientes que plasma el concepto de sororidad y refleja la amistad real entre un grupo de mujeres. Producida y también protagonizada por Reese Witherspoon y Nicole Kidman, la serie marca el inicio de una fructífera relación entre la actriz australiana y el creador David E. Kelley, con el que después estrenaría también 'The Undoing'. Además de Kidman y Witherspoon la serie también estrá protagonizada por Laura Dern, Sailene Woodley, Zoë Kravitz y Meryl Streep, que se unía en la seguda temporada. Junto a ellas aparecen, Alexander Skarsgard, Adam Scott, James Tupper, o Jeffrey Nordling entre otros.

'Killing Eve'

Con la cuarta y última temporada recién estrenada, esta serie es un clásico juego de persecución del gato y el ratón, y viceversa. Jodie Comer es la psicópata y despiadada asesina Villanelle a la debe dar caza Eve Polastri, interpretada por Sandra Oh. Inteligentes y valientes, las dos mujeres terminarán obsesionándose la una con la otra. Con una trama adictiva la serie se ha extendido durante cuatro temporadas, aunque parte de la crítica coincide en que podría haber acabado con el último episodio de la tercera entrega. La actriz, escritora y productora Phoebe Waller -Bridge (Fleabag) es la creadora de esta serie basada en las novelas de Luke Jennings y ambientada en Londres, aunque sus protagonistas —especialmente Villanelle— viajan por diferentes ciudades europeas. Además, también forman parte del reparto Fiona Shaw, Owen McDonell, Kim Bodnia, Sean Delaney y Kirby Howell-Baptiste.

'30 monedas'

Otras de las más recientes producciones originales de HBO Max en España es esta serie creada por el cineasta Alex de la Iglesia, que regresa a la televisión tras su experimental Plutón BRB Nero, con esta serie de terror, fantasía y humor negro característico de sus primeras películas. De hecho, la religión, la fe y la Iglesia están en el centro de la ficción que sigue al padre Vergara, un expresidiario y boxeador que se refugio en un pequeño pueblo aislado en el que comienzan a sucederse extraños sucesos paranormales que están relacionados con una antigua moneda que conserva. Una de las 30 monedas que Judas recibió a cambio de traicionar a Jesús y que juntas darán a quien las reúna un poder desmedido. Protagonizada por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre y Megan Montaner; la serie ha sido renovada para una segunda temporada en la que también veremos a Najwa Nimri. Además, completan el reparto Carmen Machi, Macarena Gómez, Pepón Nieto y Manolo Solo.

'Podría destruirte'

Esta serie creada, dirigida y protagonizada por Michaela Coel marcó, tras su estreno en 2020, un antes y un después por el tratamiento que hace de un tema tan delicado como una violación, porque para empezar no cuestiona el relato de la protagonista. La serie sigue a Arabella, una tuitera millennial famosa convertida en novelista que ante el bloqueo para escribir decide salir con unos amigos una noche. Tras despertarse amnésica, con una brecha y el móvil roto la joven sospecha que en la noche de fiesta hubo algo más que exceso de alcohol y comienza un viaje para reconstruir los hechos que lleva a debatir sobre el consentimiento sexual y sobre un concepto de abuso sexual más amplio que va más allá de obligar con violencia a alguien a mantener relaciones sexuales no consentidas. Además de Coel, el reparto incluye a Weruche Opia, Paapa Essiedu, Moarouane Zotti, Stephen Wight, Adam James, Natalie Walter, entre otros.

'The flight attendant'

Kaley Cuoco es la protagonista y productora ejecutiva de esta comedia negra quie sigue a la auxiliar de vuelo Cassie Bowden, que se mete en problemas después de que el pasajero que ha conocido en el avión a Tailandia y con el que ha pasado la noche aparezca muerto en la cama. La huida del lugar del crimen y la investigación que inicia por su cuenta para librarse de la sospecha terminan sumiéndola en una peligrosa espiral de alucinaciones, alcohol, autodestrucción y relaciones tóxicas. Dicho así, suena muy dramático, pero la serie hace gala de una fina ironía y un humor negro que hacían que la serie funcionase muy bien como comedia a pesar de la profundidad de los temas de fondo que trata como la pérdida de un ser querido, el duelo, la culpa o el alcoholismo, entre otros. Junto a Cuoco forman parte del elenco habitual Zosia Mamet ('Girls'), Griffin Matthews ('Queridos blancos'), Deniz Akdeniz ('Siren') y Rosie Perez (Rise) y los recurrentes a T.R. Knight ('Anatomía de Grey'), Yasha Jackson ('The bold type') y Audrey Grace Marshall. Además, 'The flight attendant' vuelve a HBO Max como una serie de espías con Kaley Cuoco buscando la "mejor versión" de Cassie como estrella invitada.

'Watchmen'

La miniserie basada en el cómic de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins fue una de las triunfadoras de los premios Emmy de 2020 con 11 premios y se convirtió en un referente para el movimiento Black Lives Matter. Con la Masacre de Tulsa de 1921 cometida por supremacistas blancos como parte de su argumento, la serie reflexiona sobre el racismo y la condición del ser humano. Esta inusual serie de superhéroes está ambientada en Estados Unidos, pero en una realidad alternativa en la que los superhéroes son considerados delincuentes. Allí surge un grupo de supremacía blanca llamado el Séptimo de Caballería. Creada por Damon Lindelof, la serie tiene un destacado reparto compuesto por Regina King, Tim Blake Nelson, Yanhya Abdul-Mateen II, Andrew Howard, Don Johnson y Jeremy Irons.

'Patria'

Basada en la novela homónima de Fernando Aramburu, Patria abarca 30 años del conflicto vasco y su impacto en la sociedad, representada en dos familias concretas. Tras el éxito del libro, esta era una de las series españolas más esperadas. La serie sigue a Bittori y Miren, las matriarcas de dos familias que se romperán por culpa del terrorismo de ETA y que por ese mismo motivo terminarán también separadas. Ane Gabarain y Elena Irureta son las protagonistas de este drama que también tiene en su reparto a Susana Abaitua, Eneko Sagardoy o Loreto Mauleón. Tratando un tema tan delicado como el del conflicto vasco, antes de su estreno la serie protagonizó una sonada polémica por uno de sus carteles y fue acusada de blanquear el terrorismo.

'Juego de tronos'

Al menos hasta que llegue 'La casa del dragón', 'Juego de tronos' seguirá ostentando el puesto de la mejor serie de la historia. Y aún así está por ver si su sucesora estará al mismo nivel. Como decimos, hasta entonces la serie que se basa en las novelas fantásticas de George R. R. Martin sigue siendo imbatible. Este drama fantástico medieval narra la lucha de diferentes casas nobiliarias del continente ficticio de Poniente por controlar el Trono de Hierro y gobernar los Siete Reinos del territorio. Lanzada en 2011 en Estados Unidos y Canadá, la serie marcó un hito en el panorama televisivo internacional y desde 2015 sus temporadas se estrenaron simultáneamente en más de un centenar de países. Con ocho temporadas, algunas de las entregas llegaron a tener una audiencia media de 20 millones de espectadores. El éxito de audiencia fue además, en este caso, corroborado por una jugosa cosecha de premios. Juego de Tronos es la serie con más premios Emmy de la historia de la televisión con un total de 59 galardones, a los que se suman casi una decena de Globos de oro y cinco premios del Sindicato de Actores.

'Sexo en Nueva York'

Aunque no la hayas visto, esta serie no necesita presentación porque seguro que has oído hablar de ella. Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes y Charlotte Goldenblatt son cuatro amigas que disfrutan de la vida y las noches de Nueva York mientras exploran las posibilidades de la ciudad de Nueva York para su vida social y sentimental. Carrie es un columnista que escribe sobre sexo y para ello se inspira en su vida y la de sus amigas, Samantha es relaciones públicas, Miranda es abogada y Charlotte es galerista. Estrenada a finales de 90, la serie marcó un hito por la manera en que reflejaba a cuatro mujeres adultas hablando abiertamente de sexo y de relaciones. La serie está basada el libro de Candance Bushnell del mismo nombre, y es una creación de Michael Patrick King y de una de las protagonistas, la propia Sarah Jessica Parker que ejercía como productora. Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall completan el elenco principal. Precisamente este año, HBO ha estrenado el regreso de la serie con solo tres de las cuatro protagonistas.

'Girls'

También un grupo de amigas protagoniza esta ficción, aunque en este caso halamos de cuatro veinteañeras. También ambientada en Nueva York, la serie dista principalmente de Sexo en Nueva York en que en este caso las protagonistas, una aspiraren a escritora y sus tres amigas, luchan por sobrevivir en una ciudad ingrata cuando se vive de manera precaria. La serie se erigió como el reflejo de toda una generación que trata de encontrarle sentido a la vida. Hannah lidia con el síndrome de la impostora, con el miedo al compromiso, con la aceptación y la búsqueda de la identidad, Marnie es más responsable, Tessa vive sin preocupaciones y Soshann sueña con vivir la vida de Sexo en Nueva York. Cread y protagonizada por Lena Dunham, Girls también reúne a Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet, Adam Driver y Alex Karpovsky.

'Mad Men'

Del Nueva York de los 90 nos trasladamos en el tiempo al de los años 60, para conocer el ambiente del sector de la publicidad que en esa década vivía su época dorada. La serie sigue al creativo de éxito Don Draper a lo largo siete temporadas. Los pasillos, despachos y salas de la agencia de publicidad Sterling Cooper son el principal lugar de encuentro de unos personajes que nos permiten explorar la evolución de la sociedad de una época y un sector que a pesar del glamour era sexista y bastante tóxico si lo definiéramos en términos actuales. Jon Hamm encabeza el reparto junto a Elisabeth Moss, Vicent Kartheiser, January Jones, Christina Hendricks y Aaron Staton. Aclamada por la crítica y respaldada por la audiencia en un momento en el que las plataformas no habían alcanzado aún el desarrollo actual, la serie tiene una excelente factura artística y de producción que se refleja desde las localizaciones y decorados, al vestuario y el maquillaje.

'Friends'

Es uno de los títulos míticos de la plataforma y una de esas series que puedes recordar y volver a ver una y otra vez. Bien lo saben sus creadores y protagonistas que tras el éxito internacional de la ficción podrían seguir viviendo de los derechos de reproducción, prácticamente sin trabajar. La serie narra el día a día de seis amigos veinteañeros en Nueva York y sus vicisitudes en la amistad, el amor, el trabajo y, en definitiva, la vida. La serie supuso el salto a la fama de Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt LeBLanc. El año pasado el elenco celebraba la esperadísima reunión de los protagonistas casi 30 años después de su estreno.

'The leftovers'

El creador de Perdidos y Watchmen, Damon Lindelof, está detrás de esta serie dramática que parte de la misteriosa desaparición de un 2% de la población de un día para otro. Dicho así parece poco, pero estamos hablando de 140 millones de personas. El único rastro que queda es la ropa y las pertenencias que llevaban antes de desvanecerse. Los que quedan, comienzan un complicado viaje en busca de respuestas en medio de la situación de caos y colpaso mundial. Con Justin Theoroux al frente, la serie también cuanta con Amy Brenneman (Casper), Christopher Eccleston (Doctor Who), Chris Zylka (The Amazing Spider-Man), Carrie Coon (Fargo) y Liv Tyler (El Señor de los Anillos).

'Chernobyl'

Esta destacada miniserie relata el desastre nuclear de 1986 y las consecuencias del mismo, conquistando con su honestidad tanto al público como a la crítica. Parte de su éxito radica en las historias de los personajes, algunos anónimos y otros conocidos, pero basados en personas reales a través de las que se va construyendo la historia que casi todos en gran medida conocemos. Son los detalles de las tramas los que dotan de realismo a los personajes y les hacen conectar con el público. La serie está basada en el libro de la Premio Nobel Svetlana Aleksiévich, Voces de Chernóbil. Jared Harris, Stellan Skarsgard, Paul Ritter y Emily Watson son los principales protagonistas de la serie.

'The young pope'

El cineasta italiano Paolo Sorrentino firma esta serie caracterizada por su calidad cinematográfica que cuenta la historia del joven Lenny Belardo y su nombramiento como el Papa Pío XIII tras una simple, pero estudiada y efectiva campaña mediática. La miniserie cuenta con un reparto relumbrante encabezado por Jude Law y que está a la altura del ambicioso presupuesto de la serie cifrado en cuatro millones por cada uno de los diez episodios. De hecho, para el rodaje se reprodujo en el estudio Cineccità de Roma una réplica de la Capilla Sixtina. Y eso, barato no suena. Junto al protagonista encontramos a Silvio Orlando, el español Javier Cámara, Ludivine Sagnier y James Cromwell.

'Los Soprano'

Ser jefe no es fácil y ser jefe de la mafia mucho menos. Si no que se lo digan a Tony Soprano, el protagonista de esta mítica serie de HBO que cuenta los problemas de un capo mafioso para lidiar con su familia real y con la profesional. Los ataques de pánico que sufre el patriarca de los Soprano le llevan a tratar sus inquietudes con una terapeuta, la doctora Melfi. Las luchas de poder, las relaciones amorosas, la preocupación de ser delatado y detenido, la violencia. Con sus seis temporadas, es considerada una de las mejores series de la historia gracias a la construcción de sus tramas y sus personajes. David Chase es el creador de la serie protagonizada por el desaparecido James Gandolfini, junto con Edie Falco, Lorraine Bracco, Michael Imperioli, Tony Sirico, Jamie-Lynn Sigler y Robert Iller, entre otros.

'Heridas abiertas'

Amy Adams protagoniza esta miniserie de 2018 que se convirtió en una auténtica obsesión gracias a una inquietante historia de asesinatos ambientada en el asfixiante verano de la América profunda. La historia transcurre en Wind Gap, un pueblo ficticio de Misuri al que la periodista Camille Preaker regresa para cubrir los asesinatos de dos niñas que han conmocionado a la pequeña comunidad entre la que se sospecha que se encuentra el asesino. Sin apenas relación con su madre, Preaker regresa a su casa y se reencuentra con su medio hermana. Volver hará que regresen a la inestable mente de la protagonista fantasmas y demonios del pasado que tendrá que enfrentar. Adams comparte protagonismo con Patricia Clarckson, Chris Messina, Eliza Scanlen, Matt Craven, Henry Czerny o Taylor John, entre otros. También aparece en la serie, con un papel secundario, la actriz Sidney Sweeney que ahora triunfa con su papel de Cassie en Euphoria.

'The Wire'

Ambientada en Baltimore, esta serie sobre el narcotráfico hace una crítica a la corrupción del sistema. Comienza con la investigación de un asesinato por asunto de drogas que destapa las cloacas de la corrupción policial. Su creador David Simon, un reportero que también ha escrito y producido la serie inspirándose en su experiencia como redactor de sucesos del Baltimore Sun, dota de un gran realismo a la historia que cuenta con un reparto de excepción encabezado por Dominic West junto a Idris Elba, Sonja Sohn, Wendell Pierce, Michael K. Williams, Chris Bauer y Aidan Gillen. Aunque se trata de una serie de principios de los años 2000, sigue considerada como una de las mejores de la historia.

'Gentleman Jack'

Sally Wainright es la creadora de esta serie de época que recrea la vida de la conocida terrateniente y empresaria industrial Anne Lister. Basada en los diarios que ella escribió utilizando un código secreto para relatar toda una vida de relaciones lésbicas. Suranne Jones es la actriz que se mete en la piel de la protagonista. Tres años después de la emisión de la primera temporada, en abril se estrenan nuevos capítulos que sitúan la trama en Reino Unido en 1834. Estamos ante una etapa de cambios con la revolución industrial a punto de explotar y con Lister decidida a no quedarse atrás. Veremos cómo el estilo de vida de la protagonista genera desconfianza en la sociedad de la época. Además de Jones, el reparto cuenta con Gemma Jones, Timothy West, Jodhi May, Katherine Kelly, Dereck Riddell, Stephanie Cole, Peter Davison, Amelia Bullmore, Vincent Franklin, Shaun Dooley, Rosie Cavaliero, Joe Armstrong, Anthony Flanagan y George Costigan.

'True Detective'

Woody Harrelson y Matthew McConaughey son los protagonistas de este thriller que causó furor con su estreno en 2014. Ambos son dos detectives, Marty Hart y Rust Cohle, que en 1995 investigan el atroz asesinato de una joven sometida a un ritual. Más de una década después, en 2012 se sospecha que el asesino ha vuelto actuar y los policías que llevan a la nueva investigación interrogan a los dos detectives. La historia se va construyendo a lo largo de las dos líneas temporales. También cuenta con Michelle Monaghan y Michael Potts. Además de la historia, la inquietante ambientación en Louisiana, las tramas de rituales y brujería y unos intrincados personajes contribuyeron a enganchar al público. El éxito llevó a crear nuevas temporadas de 'True Detective', pero con personajes diferentes y nuevas investigaciones. Las siguientes entregas contaron entre otros protagonistas con Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, o Mahershala Ali.

'Insecure'

Con cinco temporadas, esta serie creada por Issa Rae narra la vida de dos jóvenes negras, Issa y Molly, a través su amistad, sus experiencias, sus incertidumbres e inseguridades y sus éxitos. Con un aplaudido estilo personal Rae marca la diferencia en una tema que se ha tratado hasta la saciedad: las dudas y los aciertos de los personajes en la treintena que tratan de cumplir con sus objetivos vitales ya sean autoimpuestos o exigidos por la sociedad. La propia Rae protagoniza la ficción junto a Yvonne Orji, Jay Ellis, Natasha Rothwell, Amanda Seales y Prentice Penny, junto a otros nombres.

'Veep'

Julia Louis Dreyfus protagoniza esta comedia política que sigue a una exsenadora y vicepresidenta de Estado Unidos nada convencida de ejercer sus funciones representativas. Su gabinete le pondrá algo más fácil al resolución de los problemas. No es la primera, ni será a última serie que muestra lo que ha detrás de las puertas de la Casa Blanca, pero Veep se diferencia por el tono cómico y satírico con el que narra los tejemanejes de la política y los problemas para conciliar el trabajo y la vida privada. Junto a Dreyfus encontramos a Anna Chlumsky, a la que hemos visto recientemente en Quién es Anna; Reid Scott, Timothy Simons, Tony Hale o Sara Sutherland, entre otros.