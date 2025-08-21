Un bombero forestal desmiente el llamamiento del Gobierno de Castilla y León: "No se nos ha activado a pesar de ofrecernos"

Román García, bombero forestal de Castilla y León, explica en Más Vale Tarde que ha pedido hasta en dos ocasiones reincorporarse a las tareas de extinción de los incendios durante sus vacaciones. Sin embargo, sigue esperando en casa.

Mientras Alfonso Fernández Mañueco pedía más medios al Gobierno para combatir a los incendios, los bomberos y agentes forestales de Castilla y León denuncian que tenía efectivos autonómicos sin utilizar.

Es el caso de Román García, bombero forestal de Castilla y León que en estos momentos está de vacaciones, pero que ante la ola de incendios en la comunidad ha hecho dos peticiones para incorporarse a las tareas de extinción.

En el vídeo sobre estas líneas, Román explica que todavía no ha recibido respuesta y sigue esperando en su casa. Tras contactar con el jefe de jornada de Salamanca, afirma que le han dicho que "no iban a reactivar a nadie".

Respecto al llamamiento del Gobierno de Castilla y León a los bomberos que pudieran reactivarse, sostiene que ni él ni otros de sus compañeros "sabían nada" y que, tras ver la noticia en la prensa de este supuesto llamamiento, "tampoco se nos ha activado a pesar de ofrecernos".

Mientras él permanece sin activar, a pesar de haberlo pedido en dos ocasiones, webs como Infojobs publican ofertas de subcontratas reclamando agentes forestales en Castilla y León sin experiencia. "Me parece aberrante y un insulto a la ciudadanía", comenta este bombero forestal, que critica que "se utilicen empleados de empresas privadas para un servicio público esencial y no exijan un mínimo de experiencia y formación".

En este sentido, recuerda que "cualquier empleado público necesita pasar un proceso selectivo", ya sea superando una oposición como en su caso, pero también para el empleo temporal, donde "se requieren unas pruebas".