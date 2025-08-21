Imperio | Kalanoz descubre el secreto de Sofía, su pertenencia a una orden secreta: "Somos la única fuerza que podrá hacer que Bizancio reviva"

El tercer capítulo de 'Imperio' comienza con una importante adhesión de la princesa Sofía a sus filas: la del comandante de su difunto marido Kalanoz. A pesar de que ella era su amante, le había mantenido oculto un importante secreto.

En el tercer capítulo de 'Imperio', emitido anoche en laSexta, Kalanoz descubre que todo ha sido una farsa cuando enfrenta a la princesa Sofía, quien le confiesa que toda su vida ha estado siguiendo las órdenes del Efendi Yannis, un siervo de la Iglesia de Santa Margarita. Sofía revela que tuvo que ocultar incluso a él, el amor de su vida, su pertenencia a esta orden secreta. "Yo crecí odiando a los turcos y toda la vida he seguido y he obedecido al Efendi Yannis. Yo me enamoré, pero no podía decirle a mi amado todo lo que sabía", le confiesa.

A su alrededor, todos los soldados se identifican como fieles servidores.

El monje Yannis proclama que su objetivo es resucitar el espíritu del Imperio Bizantino mediante una cruzada sagrada y defiende que son los únicos con poder para devolverle la gloria a Bizancio. Kalanoz, sorprendido, es invitado a unirse a su causa como héroe, no como traidor.

¿Aceptará Kalanoz unirse a esta "santa cruzada"?

Sinopsis del episodio 3 de Imperio

Resumen del capítulo 3 de Imperio (Kuruluş: Osman) CON SPOILERS: una masacre en el bazar y un secuestro enfurecen a Osman

En este episodio, Kalanoz enfrenta una revelación que sacude sus creencias y lo pone en una encrucijada decisiva. Sofía, una figura clave en el castillo, demuestra ser mucho más de lo que aparentaba, y los intereses políticos y religiosos se entrelazan en una causa que va más allá de lo personal.

Mientras tanto, Osman sigue firme en su búsqueda de justicia y liderazgo. El Sheikh Edebali le propone una alianza que podría cambiar el rumbo de la lucha, y personajes como Dündar Bey y Alisar Bey se posicionan de formas inesperadas ante los acontecimientos que sacuden la región.

La vida de Bala corre peligro por culpa de la princesa Sofía y sus secuaces.