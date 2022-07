Más allá de la numerología y los fríos datos, las nominaciones a los Premios Emmy suelen esconder muchas claves y tendencias de por dónde va la industria seriéfila cada año. Si queréis saber qué títulos están nominados en cada categoría podéis consultar nuestra lista completa aquí, pero nosotros vamos a centrarnos ahora en las triunfadoras y las grandes olvidadas. Vamos a ver cuáles son las series indispensables para la industria de la televisión estadounidense en estos últimos 365 días.

Las triunfadoras

Una temporada más, y ya van 3, 'Succession' ha vuelto a encandilar. Sumando categorías principales y técnicas, la guerra de los Roy se ha llevado la friolera de 25 nominaciones. Es la serie que más acumula de todas las nominadas. Prácticamente todo su elenco está presente en las categorías de Mejor Actriz, Actor, Actriz de reparto... etc. y, por supuesto, está nominada como Mejor Serie Dramática.

De cerca le sigue otra vieja conocida de estos últimos años. 'Ted Lasso' tiene 21 nominaciones y, al igual que 'Succession', destaca en las categorías principales pero, en este caso, como serie de comedia.

Por detrás una recién llegada que está gustando tanto que está más que renovada y otra comedia que se confirma: 'Solo Asesinatos en el Edificio' y 'Hacks' se han llevado 17 nominaciones cada una en las categorías de series de comedia (aunque en el caso de 'Solo Asesinatos en el Edificio' hay una mancha flagrante que luego comentaremos).

Y por cerrar el cupo de las más destacadas de la 74ª edición de los Emmy, la 2ª temporada de 'Euphoria' también está entre las favoritas con nominación en 16 categorías.

Pero no podemos dejarlo aquí. Hay que ir más allá porque los Emmy también han querido destacar el buen hacer de estas otras ficciones. En comedia: 'Barry' (14 nominaciones) y 'La Maravillosa Ms. Maisel' (12 nominaciones) tienen muchas papeletas de llevarse varios premios. En cuanto al drama, 'El Juego del Calamar' (14 nominaciones) confirma que el fenómeno mundial se quiere trasladar a estos premios pero cuidado porque 'Separación' (también 14 nominaciones), la inclasificable serie de AppleTV+, también apunta muy alto. Y dejadnos que os apuntemos dos títulos más: el fenómeno que está suponiendo la 4ª temporada de 'Stranger Things' cuenta con 13 nominaciones, eso sí, la mayoría en el apartado técnico.

Y ojito también a 'Ozark'. La serie sobre la familia criminal que no quiere serlo ha puesto punto y final a su andadura con una última temporada que le ha otorgado otras 13 nominaciones.

Todo esto en cuanto a series de largo recorrido pero... si hablamos de miniseries, hay un nombre que ha brillado con luz propia y puede que a muchos de vosotros se os haya olvidado ya porque se estrenó hace un año prácticamente: 'The White Lotus'. Ha arrasado con 20 nominaciones entre categorías principales y técnicas y se convierte por derecho propio en otro de los grandes nombres que serán protagonistas el día de la entrega de premios. Por detrás, 'Dopesick' (14) y 'Pam & Tommy' (11) también destacan sobre el resto.

Las olvidadas

Como en cada edición, están las series y las estrellas que triunfan y luego las grandes olvidadas. Este año nos parecen especialmente flagrantes varias ausencias. Por ejemplo, hay ficciones que han hecho mucho ruido durante todo el año y que al final han pasado sin pena ni gloria por las nominaciones. Quizás el caso más sangrante sea el de 'Yellowstone'. El western protagonizado por Kevin Costner figuraba en las quinielas de muchos como una de las series que iban a estar a la cabeza en las nominaciones pero se ha ido de vacío.

La última temporada de un fenómeno como 'This is Us' solo tiene en su haber una nominación y encima es para un premio técnico. 'Atlanta', otra de esas comedias que despiertan pasiones entre muchos críticos ha pasado desapercibida en las mejores categorías y solo opta a 3 nominaciones.

El mismo número de premios a los que opta 'La Asistenta', esa miniserie de Netflix que apuntaba muchas maneras y que, por lo menos, puede decir que opta al Emmy de Mejor Actriz Protagonista en una Miniserie para Margaret Qually.

Menos contenta estará Jennifer Aniston. Su papel en la 2ª temporada de 'The Morning Show' no ha interesado a la industria de la televisión estadounidense. De hecho, la serie, que fue una agradable sorpresa en su 1ª temporada y cuya 2ª tanda podemos decir que está a la altura, también ha pasado con mucha pena y poca gloria. Sobre todo para la Aniston porque le ha tocado ver como su compañera de reparto, Reese Witherspoon, (cuyo papel es menos destacado que el de ella en esta 2ª temporada) sí ha sido nominada.

Seguimos con ausencias flagrantes y tenemos que destacar otras 3. No podemos entender como Alan Ruck se ha quedado fuera. Sabemos que competir dentro del plantel actoral de 'Succession' es muy complicado pero su papel de hermano mayor inútil (que pasa de todo aunque es tan ladino como el resto de la familia) merecía estar entre los nominados.

Tampoco entendemos la ausencia de Selena Gómez entre las nominadas. Sin ella, el tándem formado por Martin Short y Steve Martin (que sí están nominados) en 'Solo Asesinatos en el Edificio' perdería mucha de su gracia.

Y por ir acabando con graves ausencias actorales, partimos una lanza en favor de Sadie Sink. La Max de 'Stranger Things' merecía sin duda una nominación. Su trágico descenso a los infiernos y posterior huida merecía mejor suerte. Casi parece que lo que le ha pasado en los Emmy comparte destino con lo que le sucede a su personaje en el último episodio de la serie.

Una última mención en este apartado para Disney+. En concreto para ese mastodonte formado por 'Star Wars' y 'Marvel' que amenazaban con fagocitarlo todo. Bien es verdad que la plataforma del ratón se ha llevado un buen puñado de nominaciones como vamos a ver en un momentito, pero siendo el conglomerado de streaming que más crece año tras año, no puede verse como otra cosa que una pequeña decepción que la mayoría de sus productos más destacados sólo brillen en los premios más técnicos. Ojo, no queremos desmerecerlos ni mucho menos porque también son importantes, pero comparando esta edición con la del año pasado en la que títulos como 'The Mandalorian' sí brillaron en las categorías principales, lo de este año se siente como un pasito atrás.

Plataformas más nominadas

Haciendo un recuento de todas la nominaciones que se han repartido podemos hacernos ya una idea muy aproximada de cuáles son las plataformas que parten el bacalao ahora mismo para la industria de la televisión estadounidense. Ateniéndonos a las nominaciones en sí, HBO Max les pasa la mano por la cara al resto de plataformas. Os dejamos aquí un pequeño ranking en el que como podéis ver destaca la 2ª posición de Disney+ que, a pesar de lo dicho más arriba, se ha llevado una buena porción del pastel en detrimento de Netflix que parece haberse desinflado un poco. AppleTV+ sigue subiendo puestos poco a poco posicionándose como una plataforma muy a tener en cuenta. Por último, mencionar los (en comparación con el resto) paupérrimos números de Amazon Prime Video que parece estar guardándose sus mejores cartas para la nueva temporada que comenzará después de este verano.