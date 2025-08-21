El dueño del bar que un hombre prendió fuego por no tener mayonesa: “Él decía que quería entrar en la cárcel”

La Guardia Civil detuvo este miércoles al ciudadano, que tras no conseguir esta salsa para su montado se dirigió a una gasolinera para llenar una botella de gasolina, volver al local y prender fuego a la barra.

"Es inexplicable porque no pasó nada. Al contrario, fue una conversación de un camarero con un cliente". Estas son algunas de las primeras palabras del dueño del bar que fue incendiado por un hombre en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca tras pedir mayonesa.

La Guardia Civil detenía este miércoles al ciudadano, que tras no conseguir esta salsa para su montado se dirigió a una gasolinera para llenar una botella de gasolina, volver al local y prender fuego a la barra. Insistió a varias camareras y tras varias negativas, roció el lugar.

Por su parte, el propietario del bar asegura que ofrecen desayunos y cafés y tienen "solo tres montaditos", por lo que al no contar con cocina, carecen de "mayonesa o kétchup", algo que el arrestado no entendió.

Asimismo, añade que se encontraban mayores y niños. "Imaginaos la explosión. Cuando he llegado me he encontrado todo ardiendo. Lo cogieron en la puerta del hotel y él lo que decía era 'quiero entrar en la cárcel'", explica. Pese a los hechos, el dueño destaca que el detenido no tuvo en ningún momento una actitud amenazante por lo que no se esperaban lo que estaba a punto de suceder.

Las clientas lo definen como "un día trágico"

Aún con el susto en el cuerpo, algunas de las clientas que han vivido el suceso en primera persona aseguran que "fue un día trágico". "Fue impresionante la que lió en dos segundos ese hombre".

"Llegamos, pedimos nuestro café de todas las tardes y tiró la botella y empezó a arder todo. Entonces cogimos el extintor que había… Había personas mayores, gente en silla de ruedas... Fue todo el mundo a volcarse. Él salió rápido y llevaba el brazo ardiendo", revelan.