Con tanta serie es muy difícil separa el grano de la paja. Tanto si eres de los que empiezas en este universo como si de los que lleva un tiempo, es muy común que nos asalten varias preguntas: ¿cuáles son las mejores series de la historia?, ¿me falta alguna por ver? y ¿por cuál empiezo? A esta última no podemos responder porque los gustos de cada uno son inexcrutables pero os vamos a proponer unos cuántos títulos que destacan sobre los demás. Son las mejores series que se han estrenado. Para acotar y que esta empresa no se vuelva inasumible hemos puesto el límite en el arranque de este siglo. Ya llevamos 22 años, tiempo más que de sobra para confeccionar una lista de lo más variada y suculenta. ¡Allá vamos!

'The Wire'

Plataforma: HBO Max

Para muchos, es la mejor serie de la historia. El retrato crudo y directo del tráfico de drogas en Baltimore y los esfuerzos del cuerpo de policía de la ciudad para controlarlo son el punto de partida de una serie que, con un ritmo lento, reposado y muy detallista te va introduciendo en los bajos fondos de la ciudad para no soltarte. Todas las aristas de un poliedro tan complejo como la realidad del mundo de las drogas y lo que las rodea está magistralmente representado. 'The Wire' está llena de personajes complejos y cargados de matices. Cada una de las 5 temporadas se van centrando en un aspecto diferente de la ciudad aunque con el tráfico de drogas siempre presente: el menudeo, los negocios controlados por el narcotráfico, la educación, la corrupción política y los medios de comunicación. A través de estas temáticas y con unos personajes que no te sueltan (McNulty, Omar, Stringer Bell...) se va tejiendo una serie que puede que cueste pillar al principio pero que es una obra maestra que hay que perderse.

'Los Soprano'

Plataforma: HBO Max

Hacemos aquí un poquito de trampa porque sus primeras temporadas se estrenaron en los últimos años del siglo XX, pero esta serie tiene que estar aquí porque es la que lo cambió todo. 'Los Soprano' fue la primera ficción que revolucionó el panorama seriéfilo y televisivo y cuya influencia nos llega hasta hoy. La forma de hilar cada temporada sigue estando considerada como la más ejemplar por los guionistas cinematográficos de Hollywood. La serie recibió más de 100 nominaciones a los Emmy y ganó 21. La historia es la de una familia de mafiosos de Nueva Jersey. Desde fuera tienen la pinta de personas normales y corrientes. Sencillas. Pero por dentro son seres implacables que no dudan en apretar el gatillo para cumplir sus propósitos. Tony Soprano es el cabecilla de esta familia y, a través de la terapia con su psicoanalista, iremos descubriendo lo que se cuece en el mundo del crimen de Nueva Jersey..

'Breaking Bad'

Plataforma: Netflix, AMC, Movistar Plus+

Otra de esas series que se viene automáticamente a la cabeza cuando piensas en las mejores de la historia. La transformación de Walter White, un apocado profesor de química (que ante el diagnóstico de un cáncer terminal comienza a fabricar metanfetamina para solucionarle económicamente la vida a su familia), en Heisenberg, el capo de la droga más importante del sur de Estados Unidos es un viaje tremendo. Una caída a los infiernos en la que lo que al principio parece la típica situación de pez fuera del agua se va transformando en una espiral de violencia y muerte en la que el propio White descubre, no solo que en ese viaje no hay vuelta atrás, sino que el propio viaje le está gustando más de lo que quiere admitir. Las interpretaciones de Bryan Cranston y Aaron Paul, los tremendos cliffhangers de cada final de temporada y unos últimos episodios que son de lo mejor que se ha rodado hasta hoy en el mundo de las series la han convertido ya en un clásico.

'A Dos Metros Bajo Tierra'

Plataforma: HBO Max

Esta serie posee el que, probablemente, es el mejor episodio final de toda la historia de las series. 'A Dos Metros Bajo Tierra' nos cuenta, con mucha mala baba y mucho humor negro, el día a día de una familia que tiene que lidiar con la muerte porque regentan una funeraria. Entre cadáver y cadáver, todos ellos tratan de encontrar su lugar en el mundo, sobre todo, después de que el padre de familia muera accidentalmente en el primer episodio dejando el negocio huérfano. Son cinco temporadas en las que la serie, creada por Alan Ball (ganador del Oscar por el guion de 'American Beauty') se esfuerza en hacernos ver que hay muchos vivos que en realidad están muertos por dentro. Algunos de ellos van resucitando a medida que avanzan los capítulos. Otros... mejor que lo comprobéis vosotros.

'Mad Men'

Plataforma: Amazon Prime Video, AMC

Don Draper (John Hamn) es, por méritos propios, uno de los mejores personajes protagonistas que existen. La primera serie original de AMC nos muestra la vida de este director creativo de una de las agencias de publicidad más importantes de la Nueva York de los años 60. Brillante, inteligente, atractivo, triunfador... lo tiene todo. Pero bajo esa fachada esconde un vacío existencial que no es capaz de llenar. Su pasado fue de todo menos fácil y los que le rodean lo tienen muy difícil par poder romper su coraza y llegar hasta él. La radiografía y disección de este personaje convive con los vericuetos de una agencia de publicidad en la que todos quieren triunfar y harán lo que sea por pisar al vecino.

'Juego de Tronos'

Plataforma: HBO Max

Solo si has estado metido en un búnker o vivido en una isla desierta durante la última década no habrás oído hablar de esta serie. La adaptación de la saga de novelas 'Canción de Hielo y Fuego' de George R. R. Martin ha sido el último gran fenómeno de masas del mundo de la ficción en serie hasta ahora. ¿Sus argumentos? Fantasía medieval, batallas, trifulcas políticas, lobos huargos, dragones, una especie de zombies... ¿hemos dicho... dragones? La épica de sus 8 temporadas llegó a una traca final inigualable en la que la escala y el presupuesto se dispararon rompiendo varios récords. Es verdad que sus últimos capítulos dejaron satisfechos a muy pocos fans (de hecho, muchos de ellos firmaron una petición para que se volviesen a rodar) pero ni este borrón ha impedido que 'Juego de Tronos' sea considerada como una de las mejores series de lo que llevamos de siglo... y de la historia.

'Fleabag'

Plataforma: Amazon Prime Video

Esta es la serie que terminó de poner a Phoebe Waller-Bridge bajo la lupa de los seriéfilos y de cualquiera que tenga buen gusto por las historias bien contadas y con mala baba. En 'Fleabag' es creadora y protagonista, una joven treintañera londinense en plena crisis existencial que utiliza el recurso de romper la cuarta pared para comentarnos en primera persona cómo se siente y qué piensa de lo que le va ocurriendo. Son dos temporadas irresistibles, pero la 2ª toca techo sobre todo con cierta relación 'tabú' de la que no diremos nada porque es algo que es mejor disfrutar (y sufrir) por uno mismo.

'Succession'

Plataforma: HBO Max

¿Quién dice que las familias millonarias no tienen problemas? Los Roy, si no los tuvieran, se los inventarían. Todo comienza con un problema serio de salud de un magnate de la comunicación. Ante la posibilidad de una muerte inminente sus hijos empiezan a postularse como los herederos al trono. Unos hijos llenos de taras tanto en lo afectivo como en lo profesional que no dudarán en traicionar a su propia sangre con tal de hacerse con el poder. Pero el verdadero problema es que Logan Roy (Brian Cox), el padre, tiene más cuerda de la que pensaban y es peor que todos ellos juntos. Con él recuperado se desata una guerra tanto interna como externa por hacerse con el poder. Es otra de esas series que parecen hechas a posta para ganar premios. Han protagonizado las nominaciones de los Globos de Oro y de los Emmy desde su primera temporada. 'Succession' es una ficción que engancha desde su primer episodio y, aunque es imposible empatizar con ninguno de sus indeseables personajes, Jesse Armstrong, su creador, ha sido lo suficientemente inteligente para darnos un resquicio de debilidad en cada uno y que te hagan desear saber qué les va a pasar en cada capítulo.

'The Crown'

Plataforma: Netflix

Netflix siempre ha presumido de "cantidad", pero parecían ir un poco a remolque de sus competidores en cuestión de "calidad". 'The Crown' llegó para cambiar eso. Esta ficción en la que se nos cuenta cómo ha sido la vida de la reina Isabel II de Inglaterra desde su coronación hasta la actualidad, es uno de los títulos más prestigiosos de la plataforma. Tanto la factura como las interpretaciones rayan siempre a una grandísima altura. De momento, hemos visto a Claire Foy y a Olivia Coleman meterse en la piel de la regente. Quedan todavía por ver las dos últimas temporadas en las que Imelda Staunton interpretará a la reina en su última etapa pero, si mantienen el nivel, estaremos hablando sin duda de una de las mejores series de los últimos años.

'Peaky Blinders'

Plataforma: Netflix

Drama británico creado por la BBC situada en la década de 1920 en la que Cillian Murphy interpreta a Thomas Shelby, el joven líder de una banda de gánsters que dominan los turbios negocios de los bajos fondos de Birmingham y cuyo objetivo es erigirse en los líderes de la clase obrera de la ciudad. Shelby podría ser el Tony Soprano de una nueva generación. La serie empezó como una ficción muy pequeñita, algo dirigido a una minoría. Pero con el paso de las temporadas, su impecable factura, su excelso reparto y su trama bien armada han hecho el resto.

'Buffy, Cazavampiros'

Plataforma: Amazon Prime Video

Otra de las series que nació a finales del siglo XX, que terminó por todo lo alto a principios del XXI y que se ha convertido, por méritos propios, en una de las series más recordadas y que más cariño despierta entre sus legiones de fans. Hay que ponerse en el contexto de aquella época para entender su importancia y su legado. Joss Whedon (ahora condenado al ostracismo tras descubrirse lo mal que trataba al reparto de la serie) supo adelantarse a su tiempo. Buffy es una heroína en un mundo de hombres. Pegaba muy fuerte, tenía la responsabilidad de salvar el mundo de los vampiros de noche, y de aprobar el instituto por el día. A cada temporada que pasa la serie va ganando enteros porque vamos viendo el crecimiento de Buffy como personaje. Cómo adquiere responsabilidades, madurando, haciéndose adulta. La serie no se arrugaba ante temas que entonces ni se planteaban los demás: relaciones tóxicas, abusos de poder, incluso el tabú que suponía entonces una violación está tratado en la serie. Hoy sigue siendo pionera por cómo trata los problemas y cómo usaba los monstruos que aparecían en los episodios como metáforas de problemas reales.

'Friends'

Plataforma: HBO Max

Es la última vez que hacemos "trampa". Prometido. Sí, 'Friends' empezó en 1994, pero acabó 10 años después en pleno siglo XXI y varios de sus mejores episodios llegaron en este siglo. Pero sin ponernos tan estrictos con las fechas, 'Friends' tiene que estar en esta lista por lo que supuso. El éxito fue tal que algunos de sus capítulos siguen entre los más vistos de la historia de la televisión estadounidense. Son carne de reposición y, de hecho, la pelea por sus derechos para poder emitirla en streaming en exclusiva hizo que Netflix pagase una millonada por ellos. 'Friends' siempre ha sido sinónimo de audiencia. Ahora, con la llegada de HBO Max, solo se puede disfrutar en esta plataforma y siempre está en los ránkings de sus series más vistas. Las aventuras y desventuras de estos seis amigos de Nueva York siguen provocando carcajadas gracias a unos guiones que funcionan como un reloj. Sí, puede que algunos de los temas que trata y cómo los trata hoy parezcan desfasados, pero cada serie es hija de su tiempo y a pesar de las décadas, 'Friends' sigue siendo una de las más queridas y valoradas.

'Veneno'

Plataforma: ATRESplayer PREMIUM

La historia de Cristina Ortiz, la Veneno, es tan impactante como imprescindible. 'Veneno' es una de las series más importantes y galardonadas de los últimos años en nuestro país. Y no solo aquí porque gigantes como HBO Max se hicieron con sus derechos para incluirla en su catálogo y poderla emitir fuera de nuestras fronteras. La vida de Cristina, contada a través de 3 etapas diferentes de su vida e interpretada por 3 actrices diferentes (Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres) es un ejercicio de estilo impecable. A través de una puesta en escena arriesgada y utilizando por primera vez a tres actrices trans para interpretar a un personaje trans, 'Veneno' hace justicia a una persona que en su día fue totalmente incomprendida para la sociedad de nuestro país pero que ahora se destapa como lo que fue: una pionera que puso voz a un colectivo y destapó una realidad que muy pocos querían ver.

'The Office' (EE.UU)

Plataforma: Amazon Prime Video

Es una de las comedias más queridas e inteligentes de las últimas décadas. Adaptada de la versión británica creada por Ricky Gervais (que en esta ejerce como productor ejecutivo), la 'The Office' estadounidense supo bajar un puntito la acidez y gamberrismo de su humor sustituyéndolos por una calidez que nos hace adorar a sus personajes. Michael Scott es ya historia de la televisión. Carne y rey de memes, hay pocos personajes más repelentes y que provoquen vergüenza ajena que sean tan queridos como él. Porque al final del día, Michael Scott te ganaba por su gran corazón y por sus ganas de ser querido. Steve Carell se fue al final de la 6ª temporada pero la serie se las supo arreglar para llegar con mucha dignidad al final del camino dejándonos un último episodio para recordar. Casi tanto como Dwight, Pam o Jim. Nunca nos lo hemos pasado tan bien en una oficina. Y nunca volveremos a hacerlo.

'Perdidos'

Plataforma: Disney+, Amazon Prime Video

El fenómeno. Con mayúsculas. No ha habido otra serie con un enganche igual que 'Perdidos'. J. J Abrams y Damon Lindelof crearon una ficción que era casi como una droga. Si llegabas a ella con la serie empezada, era materialmente imposible no enganchar un capítulo con otro. Y si la llevabas al día la espera entre un episodio y otro era casi una tortura. La reina de cliffhanger, de los misterios insondables y de las preguntas no respondidas. Su final fue tan polémico y odiado como solo puede serlo un fenómeno como este. 'Perdidos' fue la serie que inauguró este periodo en el que seguimos sumidos. Ese en el que las series son todo un fenómeno.

'The Leftovers'

Plataforma: HBO Max

Esta es la serie que ha redimido a Damon Lindelof después del irregular final de 'Perdidos'. Aquí nos sigue presentando preguntas sin respuesta y un misterio insondable: el 3% de la población mundial desaparece de un día para otro sin dejar más que sus ropas. Familias enteras se ven destrozadas por la pérdida. Algunas desparecen casi en su totalidad. Otras solo pierden a uno de sus miembros. El drama se circunscribe a un pueblo pequeño. Pero si en un principio podríamos pensar que el sheriff del la localidad (Justin Theroux) trata de destapar el misterio, pronto descubrimos que la serie trata algo muy diferente. 'The Leftovers' no busca descubrir qué pasó. Lo que quiere es enseñarnos es cómo las personas que se quedan sobre la superficie del planeta lidian con la pérdida y con un drama que no tiene explicación.

'Euphoria'

Plataforma: HBO Max

Una de las últimas en llegar a esta lista. La ficción capitaneada por Zendaya (la ganadora más joven del Emmy gracias a esta serie) consta, de momento, de dos temporadas en las que se hace una radiografía tremendamente dura y sin edulcorar de la adolescencia actual. Cómo lidian con las drogas, con el sexo, con la imagen que proyectan hacia los demás... La época más convulsa emocionalmente de la vida mostrada como muy pocas veces se ha hecho.

'Dexter'

Plataforma: Amazon Prime Video

El psicópata con principios. El asesino de criminales. El oscuro pasajero. 'Dexter' nos encandiló con la radiografía de Dexter Morgan, un psicópata incapaz de sentir nada excepto cuando mata gente. Pero tiene principios. Por eso domina a su oscuro pasajero matando solo a criminales. Gracias a su trabajo como forense en la policía de Miami consigue encontrar a esos asesinos a los que la poli no puede llegar. El tratamiento del personaje, la interpretación de Michael C. Hall y los casos que nos van presentando hicieron que la serie fuese siempre hacia arriba hasta tocar techo en la 5ª temporada. A partir de ahí, fueron desdibujando al personaje hasta llegar a una temporada y un último capítulo que fue de los peor valorados de los últimos tiempos. Quizás por eso sus creadores hayan querido darle un final más acorde con 'Dexter: New Blood', una secuela tardía que se estrenó en 2021, pero eso es otra historia... la original sigue mereciendo mucho la pena.

'Sherlock'

Plataforma: Amazon Prime Video

Puesta al día del detective más famoso de Londres. Con un reparto capitaneado por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, dos de los actores más talentosos del Reino Unido, la BBC quiso traer a nuestros días las historias que Sir Arthur Conan Doyle escribió en el siglo XIX. A través de sus cuatro temporadas vemos como esta reinvención es un total acierto gracias al gancho de sus tramas, a su moderna puesta en escena y a la química de sus personajes. Holmes, Watson, Moriarty... no falta nadie a esta fiesta del whodunit. Nunca resolver casos ha sido tan adictivo.

'Cardo'

Plataforma: ATRESplayer PREMIUM

Uno de los pelotazos del año pasado en nuestro país. La serie creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda ha cosechado numerosos premios. La propia Ana Rujas es la protagonista de esta ficción en la que una veinteañera que está a punto de alcanzar los treinta se encuentra perdida y sin rumbo. Solo el sexo ocasional y salir de juerga con sus amigas le sacia hasta que un día conoce a un hombre que da a su vida un vuelco inesperado. La culpa le sobrepasa y es incapaz de tomar las riendas de la situación haciendo que cada vez caiga más y más hondo en una espiral de autodestrucción. Su primera temporada le ha hecho merecedora de un hueco en esta lista gracias a su valentía de contar las cosas como son, pero con un toque de originalidad y de espontaneidad de las que se ven pocas veces. La serie ha tenido tal éxito que ya está prevista una segunda temporada.

'Antidisturbios'

Plataforma: MovistarPlus+

Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, esta serie te atrapa desde el minuto uno y no te suelta hasta el final de sus episodios. La secuencia inicial del desalojo se podría estudiar en cualquier aula de cine porque es modélica. La tensión a la que te lleva la situación luego se traslada al resto de la serie apoyadas por unas interpretaciones de unos personajes que se encuentran en estado de gracia. Hovik Keuchkerian, Vicky Luengo, Patrick Criado, Roberto Álamo, Raúl Arévalo... nos llevan a una situación límite en la que estos agentes especiales tienen que hacer frente a las consecuencias de una intervención que sale mal. Las cargas psicológicas hacen mella en un grupo que estará sometido a la persecución de una agente de asuntos internos implacable. Tensión, ritmazo y un mensaje final que no hay que dejar escapar.

'Homeland'

Plataforma: Disney+, Amazon Prime Video

El regreso de Thomas Brody, un sargento de la Marina estadounidense que ha estado ocho años secuestrado en Irak es el detonante de una serie que hace del juego del agente doble su principal atractivo en sus primeros compases. Y es un juego adictivo. Porque nunca eres consciente del todo si Brody, al que parece que han lavado el cerebro durante su estancia obligada en Oriente Medio, va a traicionar o no a su país. La serie se las arregla para jugar de forma magistral al gato y al ratón durante sus tres primeras temporadas. A partir de entonces, y por no hacer spoilers, Homeland se transforma en una serie distinta que también merece mucho la pena y que tiene que estar sí o sí en esta lista por méritos propios.

'La Casa de Papel'

Plataforma: Netflix

Otro fenómeno. Fue una serie que empezó como una idea muy arriesgada para tratarse de una ficción en abierto en nuestra televisión. Una escala pocas veces vista y una idea rocambolesca: un atraco en la casa de la Moneda y Timbre. La serie duró dos temporadas y aunque tuvo buenas cifras de audiencia se quedó ahí. Con un final cerrado y coherente. Entonces llegó Netflix, y su popularidad se disparó. Hasta el punto de haber rodado otras tres temporadas, cambiar la casa de Moneda y Timbre por el Banco de España y llegar a ser la serie española más vista en todo el planeta en la historia de las series y (hoy) la segunda más vista en la historia de la plataforma. Palabras mayores. Acción, tensión, drama y unos personajes que ya son historia, no solo de nuestra ficción en serie, sino de todo el mundo.

'Fringe'

Plataforma: HBO Max

Otra de las series de J. J. Abrams que dieron mucho que hablar cuando se estrenó. Con una mezcla entre 'Expediente X' y la propia 'Perdidos', 'Fringe' fue una serie de corte sobrenatural en la que nada es lo que parece y se entreteje una trama en la que, a cada paso que estamos de descubrir la verdad, un nuevo obstáculo se nos interpone a nosotros y a los protagonistas. Engancha como pocas.

'Battlestar Galactica'

Plataforma: Amazon Prime Video

Es el exponente de ciencia-ficción de las series más importante de los últimos 20 años. Tiene legiones de fans y su trama hace que no puedas de dejar ver los capítulos uno tras otro. Retrata nuestra sociedad sustituyendo ciertas clases sociales por extraterrestres y robots pero el mensaje no cambia lo más mínimo.

'Narcos'

Plataforma: Netflix

Fue uno de los primeros pelotazos de Netflix. La serie se hizo tan famosa que hasta llegó a protagonizar una polémica campaña publicitaria en la Puerta del Sol de Madrid. De repente, la frase "plata o plomo" se hizo famosa en medio mundo. La culpa la tuvo esta serie que, por otra parte, sigue siendo una de las mejores del catálogo. Por si a alguien le pilló fuera del planeta cuando se estrenó, narra la historia real de uno de los los capos del narcotráfico más famosos y peligrosos del mundo a finales de la década de los 80: Pablo Escobar.

'BoJack Horseman'

Plataforma: Netflix

Es, sin discusión, la mejor serie de animación de este siglo. Se trata de la historia de BoJack, un caballo que fue la estrella de televisión de los 80 de una serie familiar, pero que ahora ha caído en desgracia, nadie le contrata y vive en su mansión de Beverly Hills sumido en una continua nube de depresión y borrachera. Sus primeras temporadas se caracterizan por tener grandes dosis de humor inteligente y, a veces, grosero, pero a medida que van discurriendo los episodios, la serie se torna en una radiografía de la depresión tan indispensable como brillante.

'Podría Destruirte'

Plataforma: HBO Max

Creada, dirigida y protagonizada por Michaela Coel marcó un antes y un después de su estreno hace un par de años por el tratamiento que hace de un tema tan delicado como una violación. Para empezar, no cuestiona el relato de la protagonista. La serie sigue a Arabella en un viaje personal para reconstruir la violación que sufrió tras una noche de fiesta. Esos hechos le llevan a plantear cuestiones tan fundamentales como el consentimiento sexual y también sobre la naturaleza del abuso sexual que va más allá de obligar con violencia a alguien a mantener relaciones sexuales no consentidas.

'Deadwood'

Plataforma: HBO Max

Con solo tres temporadas, esta serie es el mayor exponente del western por episodios que ha dado la televisión en lo que llevamos de siglo. La historia nos lleva hasta 1876, a los Estados Unidos, donde podremos comprobar de primera mano como la anarquía y el caos se habían apoderado de Deadwood. Es un pequeño pueblo al que llega un sheriff de Montana con el objetivo de establecerse e iniciar un negocio de ferretería y material minero. También se instala allí un rico heredero acompañado de su mujer con la intención de unirse a la fiebre del oro en una localidad plagada de corrupción y ansias de poder.

'Carnivàle'

Plataforma: HBO Max

Si hay alguna serie que case con el concepto de "serie de culto", es esta. Estrenada en 2003, su historia giraba en torno a un circo de freaks en el que los propios personajes eran las atracciones. Con una ambientación perfecta y una trama absorbente, la serie ganó enseguida una legión de fans que, tristemente, tuvieron que decir adiós a la serie prematuramente. Solo tuvo dos temporadas y no se le pudo dar un final aunque el último episodio de su 2ª temporada sí que sirva como una especie de cierre. Sus seguidores son pocos pero muy ruidosos y llevan implorando años a HBO que le dé el final que merece aunque la plataforma siga haciéndoles oídos sordos. Aun así, 'Carnivàle' tiene un hueco en esta lista ya que estamos ante una serie magníficamente ejecutada, con una historia genial cuya trama sigue dando pie a teorías que puedes encontrar en internet a poco que te pongas a rebuscar.