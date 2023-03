La promoción de la cuarta y última temporada de 'Succession' en HBO Max el próximo 27 de marzo ha llevado a Sarah Snook, una de sus protagonistas, al programa de Jimmy Fallon y allí ha desvelado si el nuevo cartel esconde alguna revelación. Además, la actriz se ha sentado en el sofá de invitadas, justo después de Jennifer Aniston, de la que se ha declarado fan y el presentador ha aprovechado para pedirle que compare al reparto de 'Succession' con el de 'Friends'.

A pesar de la sorpresa inicial, la actriz ha salido muy airosa del aprieto y no ha tenido ninguna duda a la hora de decir que el personaje de "Greg (Nicholas Braun) tiene que ser Phoebe (Lisa Kudrow)". Ha identificado a su hermano en la ficción Kendall (Jeremy Strong) con Ross (David Schwimmer) porque ambos tienen "cara triste". Comparó también a Shiv, su personaje, con el de Monica (Courteney Cox) porque las dos "tienen las cosas claras". Dijo que Roman (Kieran Culkin) sería Chandler (Matthew Perry), mientras que a Tom (Matthew Macfayden) le ve más parecido a Joey (Matt LeBlanc). El plato fuerte lo dejo para el final porque comparó a Logan (Brian Cox) con Rachel (Jennifer Aniston). En este caso, más que por parecido es porque en cada serie todo gira alrededor de sus personajes. Teniendo en cuenta que, en una ocasión ya vimos a Brian Cox meterse en la piel del personaje de Sidney Sweeney en 'Euphoria', sabemos que no hay nada que al actor se le resista.

Además de presentar la cuarta temporada de 'Succession', la actriz comentó su avanzado estado de embarazo y confesó que algunos amigos y conocidos quizá se enteraron al verla en el estreno. Sobre el final de la serie, Snook ha contado que se enteró realmente en la lectura de guion del último episodio porque "durante el rodaje aún no era definitivo, había dudas". Ha explicado que leyó las últimas páginas en el coche de camino al set y que ya no había duda de que era el final y acabó "llorando en el coche y llegando con toda la cara llena de lágrimas" y que al encontrarse a Matthew Macfayden, el actor que interpreta a su marido Tom, el actor le dijo que seguía pensando que igual no era el final y que había esperanza.

Ya falta muy poco para empezar a descubrir como va a terminar la serie y el público no deja de elucubrar sobre cuál será el final. Para intentar saber más al respecto, Fallon ha sacado el último póster de la temporada 4 para preguntarle a al actriz si en la foto y la posición de los personajes se esconde alguna pista sobre el final. Snook se ha resistido a desvelar demasiado, pero fijándose en la foto ha dicho que sí. Ahora ya que los espectadores hagan sus apuestas.