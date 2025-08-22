Así consigue un peluquero no vender el excedente de sus placas solares a las eléctricas: "Me ha cambiado la vida"

Antonio Collados confiesa que no le parecía justo 'vender' el excedente de energía que producían sus placas solares a las eléctricas, por lo que decidió llevar a cabo un plan para evitarlo. Así lo muestra en Equipo de Investigación, en 2023.

Antonio Collados es una de las personas que optó por instalar placas solares en su casa. Sin embargo, reconoce que no le parecía justo 'vender' el excedente de energía que producían a las eléctricas. Por este motivo, decidió elaborar un plan para poder evitar tener que hacer esto.

"He invertido en cinco baterías que almacenan toda la electricidad de los ocho paneles que tengo instalados", cuenta a Equipo de Investigación. Por todo ello, pagó un total de 6.000 euros, pero ahora toda la energía que genera es suya. La que no consume en su negocio, la peluquería, la utiliza en su casa.

Este peluquero reconoce que esta decisión le ha "cambiado la vida" y es que es cuando es de noche tira de sus baterías.

Lo cierto es que a las compañías eléctricas le sale rentable que los ciudadanos instalen sus propias placas solares. El sobrante que les 'venden' les hace salir ganando ya que, aunque los clientes reciban un descuento en la factura, ellos reciben millones de kilovatios a bajo coste

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.