El protagonista de la última película de Marvel 'Ant-man y la avispa: Quantumanía' Paul Rudd ha estado en un programa de radio para promocionar la película pero también ha terminado hablando de otros trabajos de su carrera como su participación en 'Friends'. Hace casi 20 años de su interpretación como Mike Hannigan, el hombre con el que Phoebe se acaba casando en esa accidentada pero idílica boda en un Nueva York nevado. Aún así, como el propio presentador del programa le ha confesado, la serie sigue siendo un lugar feliz para él y para muchos fans.

Rudd ha asegurado que fue un trabajo muy divertido y que "¡ellos eran geniales!", pero aun así para él no dejó de ser un poco surrealista. Ha explicado que él llegó a la serie al final entre 2002 y 2004, año en el que terminó, y tampoco sabía que estaría en tantos episodios. Al final fueron 16 los capítulos en los que aparece, y ha explicado que se sintió incómodo especialmente en el último episodio porque para todos era muy emotivo. "También me sentí extraño. Estaba en el último episodio y pensaba: 'No debería estar aquí. Estoy viendo en primera fila cosas que no debería ver'".

Vuelve a 'Solo asesinatos en el edificio'

Además de en la película de Marvel, próximamente también volveremos a verle en la tercera temporada de 'Sólo asesinatos en el edificio'. Rudd, que ya aparecía en el final del último episodio de la segunda entrega en un campo con fatal desenlace, va a volver con un papel recurrente.

La tercera temporada de la serie de Disney+ va a estar llena de caras conocidas porque Rudd no es el único que se incorpora. El exmiembro del reparto de 'Anatomía de Gray' Jesse Williams también se suma al reparto y, recientemente, los protagonistas Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin compartían emocionados que Meryl Street tendrá un papel en los nuevos episodios. La serie ya se está rodando así que aún habrá que esperar hasta su estreno.

Dueño de una tienda de dulces

Paul Rudd también ha tenido un momento de regresión a su infancia hablando de 'chuches'. El motivo ha sido que los presentadores le han preguntado al actor por la tienda de dulces de Nueva York de la que es dueño. Hace ya bastante tiempo que la tiene, pero sigue siendo una curiosidad que no mucha gente conoce y Rudd ha contado cómo acabo metiéndose en el negocio.

Según ha explicado, la pequeña tienda del área de Rhinebeck, en Nueva York, dónde reside junto a su familia era parte de su día a día. También sus vecinos Jeffrey Dean Morgan y Hilarie Burton eran clientes habituales. Eso cambió cuando la persona que regentaba la tienda falleció repentinamente de un ataque al corazón y decidieron pasar a ser los dueños del negocio.