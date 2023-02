Las sucesiones no pueden ser eternas y si no que se lo digan a Carlos III (sorry) y en el caso de 'Succession' sabíamos que el final estaba al caer. "El final siempre ha estado en mi mente. Desde la segunda temporada he tratado de pensar ¿es la siguiente, la de después y la posterior?". Con estas palabras, el guionista británico Jesse Arsmtrong ha explicado el difícil proceso para decidir que su serie estrella 'Succession' acabará en la cuarta temporada que HBO Max estrenará el próximo 2t de marzo.

El creador de la serie ha elegido una entrevista con 'The New Yorker' para comunicar la noticia que ya desde hace tiempo se podía intuir por algunas declaraciones de Armstrong o del protagonista de la serie Brian Cox. Sin embargo, por mucho que fuera esperable no es menos difícil de asumir por parte de sus seguidores que ya lo están lamentando en redes sociales.

Tampoco ha sido fácil para Armstrong que le ha dado muchas vueltas a cuál sería el mejor momento para comunicarlo, según sus declaraciones a la periodista Rebeca Mead de 'The New Yorker'. De hecho, ha asegurado que incluso una vez que lo decidió y que compartió la decisión con el equipo de guionistas dejó abierta la posibilidad de continuar: "Vamos a dejarlo abierto". "La decisión de terminar se consolidó a través de la escritura e incluso cuando empezamos a filmar le dije al elenco que no estaba cien por ciento seguro, pero que creía que esto es todo".

Por lo que sabemos según la sinopsis, en la temporada 4 la venta del conglomerado de medios Waystar Royco está más cerca de pasar a manos del gurú tecnológico Lukas Matsson (Alexander Skarsgård). Los hermanos Roy están ahora unidos en contra de su padre después de la traición con la que acababa la tercera entrega y la lucha por el poder continúa ante un futuro incierto.

Al ser preguntado por un posible regreso de la serie en el futuro, Armstrong ha zanjado que la "historia está completa". Sin embargo no ha descartado un posible spin-off: "La sensación de que podría haber algo más en un mundo parecido, o en personajes asociados o en algunos de los mismo personajes, también es fuerte en mí". Un sensación que también comparten algunos de sus colaboradores y que le lleva a decir que "tal vez haya algo más que se pueda hacer aprovechando lo bueno de la forma en la que hemos trabajado en esto".