La división entre la pequeña y la gran pantalla es actualmente mucho más difusa gracias a la proliferación de plataformas con grandes presupuestos para sus producciones seriadas. Sin embargo, hace unos años los cameos eran la única forma de ver a una gran estrella de cine en un pequeño papel de televisión. Hay cameos de muchos tipos, desde apariciones tan cortas que el intérprete ni siquiera figura en los créditos o colaboraciones que se extienden en más de un episodio. 'Friends', la serie de éxito de los 90 es muy conocida por las famosas apariciones de estrellas invitadas como las que repasamos a continuación.

Brad Pitt

La participación de Brad Pitt en 'Friends' es probablemente una de las más famosas por diferentes motivos. El primero porque en su momento este cameo estaba rodeado por el morbo de ver juntos en pantalla a Jennifer Aniston y su, por entonces, marido. Este cameo que tuvo lugar en la temporada 8 de la serie, emitida entre 2001 y 2002, y aún hoy resulta llamativa. Sobre todo porque todos sabemos como terminó la relación, la ruptura de la pareja terminó convirtiéndose en un asunto internacional que dividió al mundo entre el team Aniston y el team Pitt. 'El del rumor' es el episodio en el que Pitt se transformaba en Will un antiguo compañero de instituto de Monica y Rachel que aún guarda mucho rencor a la que fuera una de las chicas populares del instituto. Brad Pitt es un atractivo joven que al igual que Mónica ha logrado superar sus problemas de sobrepeso. Will asiste a la cena de Acción de Gracias con el grupo de amigos y destapa que en el instituto él y Ross crearon el club 'Odiamos a Rachel' para liberar sus frustraciones por la indiferencia con la que la popular estudiante les trataba. Will comprobará que no ha logrado dejar atrás su rencor. En la época del cameo, el actor ya era un actor conocido por películas como 'El club de la lucha', 'Snatch, cerdos y diamantes' o '¿Conoces a Joe Black?', entre muchas otras. Con una gran cantidad de películas en su CV, Brad Pitt es uno de los pocos actores de cine que se resisten, de momento, a participar en series de televisión.

Sean Penn

También en la temporada ocho, el actor de éxitos como 'La delgada línea roja' hacía aparición en Friends como estrella invitada durante dos episodios: 'El de la mancha' y 'El de la fiesta de Halloween'. El actor interpreta al prometido de Úrsula, la hermana gemela de Phoebe, por el que ésta siente una atracción inmediata. El problema es que es el novio de su hermana y su relación es imposible, incluso después de que Eric y Úrsula rompan porque ella le ha estado engañando. Y es que Eric no logra mirar a Phoebe sin ver a su ex. Una lástima porque hacían una pareja estupenda y habría sido genial hasta dónde habrían llegado juntos. Sean Penn siguió su camino en el cine, pero ha hecho también incursiones en televisión en la serie de 2018 'The first' y, más recientemente, en la serie de Starzplay 'Gaslit' en la que aparece totalmente transformado junto a Julia Roberts, que casualmente también apareció en 'Friends'.

Julia Roberts

Conocida en los años 90 como 'la novia de América', la actriz estaba en 1996 en pleno auge de su carrera tras haber protagonizado 'Pretty Woman', 'El informe Pelícano' o la versión de Spielberg de Peter Pan, 'Hook' en el papel de Campanilla. Fue entonces cuando Julia Roberts participó en 'Friends' en una trama con el personaje de Matthew Perry, Chandler Bing. En el episodio 'El del día después de la Superbowl', Roberts se mete en la piel de Susie Moss, una maquilladora por la que Chandler se siente atraído y además parece ser correspondido. Lo que él no sabe es que no es la primera vez que coinciden, se conocían de niños y ella le guarda rencor porque él la avergonzó. Susie ve en este reencuentro la oportunidad perfecta para vengarse de Chandler y accede a tener una cita con él. Ambos dan rienda suelta a su pasión en el baño de un local y en el punto álgido ella se va con su ropa dejando al personaje de Perry desnudo en el restaurante. Roberts tampoco se ha prodigado en televisión, pero tiene algunos títulos como 'Homecoming' en 2018 y 'Gaslit' la serie que profundiza en el Watergate y que protagoniza junto a Sean Penn.

Bruce Willis

El actor de 'La jungla de cristal' acababa de estrenar su gran éxito 'El sexto sentido', apenas un año antes de aparecer en varios episodios de la temporada 6 de 'Friends'. Bruce Willis tiene una trama que afecta a la pareja por excelencia de la serie, la de Ross y Rachel, y que se alarga durante tres episodios: 'En el que Ross conoce al padre de Elizabeth', 'En el que Paul es el hombre' y 'El del anillo'. Para situarnos, esta es la temporada en la que Ross y Rachel se casaron en Las Vegas y tuvieron problemas para conseguir la nulidad y terminan teniendo que divorciarse. Cada uno por su lado y tras varias citas fallidas, Ross comienza una relación prohibida con una estudiante veinteañera. A pesar de que le puede costar el puesto, Ross sigue adelante e incluso conoce al padre de la joven que no es otro que Bruce Willis. Paul no aprueba la relación de su hija con Ross después de conocerle en el Central Perk. Allí conocerá también a Rachel y entonces empiezan a salir, en una cita doble bastante incómoda Rachael arruinará la velada contando anécdotas de Ross y ella como pareja, incluida la boda y el divorcio. En el último de los tres episodios la relación de Paul y Rachel llegará a su fin. Su aparición en Friends es una de las pocas series que constan en la larga carrera cinematográfica de Willis, que precisamente acaba de anunciar su retirada por un problema de salud tras ser diagnosticado de afasia.

Ben Stiller

El actor cómico, Ben Stiller, no había estrenado aún su éxito 'Algo pasa con Mary' cuando en 1997 participó en 'Friends' pero si que era una estrella conocida, especialmente por su bis cómica. Su cameo tiene lugar en la tercera temporada de la serie y aparece en el episodio 'El del gritón' y sí, el gritó es él. Stiller se mete en la piel de Tommy un tipo aparentemente encantador que empieza a salir con Rachel. El problemas es que Ross empieza a detectar un comportamiento extraño cuando presencia varios estallidos desmedidos de ira en los que Tommy acaba gritando a la gente, casi sin motivo. El problema es que cuando Ross lo comenta nadie le cree porque creen que lo que le pasa es que está celoso. Si bien casi toda la carrera de Stiller como actor se ha desarrollado en el cine salvo algunas apariciones en series, como productor ejecutivo sí que ha sido muy prolífico en televisión. De hecho, es productor del reciente estreno de Apple TV+ 'Separación', una gran sorpresa de esta temporada.

Robin Williams y Billy Crystal

La aparición de Robin Williams y Billy Crystal en 'Friends' es una de las más fugaces, pero es importante por la anécdota que encierra. El caso es que este cameo no estaba previsto y fue completamente fruto de la casualidad. Los dos actores estaban en un set cercano en el mismo estudio en el que se rodaba la serie y decidieron pasar por el rodaje de la que en ese momento era la ficción del momento. Así fue como acabaron sentados en el sofá del Central Perk junto al elenco protagonista en una escena totalmente improvisada. Esta aparición tiene lugar en el episodio 'El del campeón de lucha definitiva' de la temporada 3 y su intervención realmente no tiene ninguna trascendencia para la serie. Simplemente es una escena cómica en la qeu Billy y Robin se sientan en el sofá que siempre ocupa el grupo de amigos y comienzan a tener una conversación que acapara la atención de los amigos. Se trata de un cameo especialmente entrañable, sobre todo al verlo después de la triste muerte de Robin Williams que se suicidó en 2014 y que nos regaló tantos personajes maravillosos del cine.

Gary Oldman

En 2001, cuando Gary Oldman participa en 'Friends', el actor ya era una estrella consagrada y aprovechó su participación en la séptima temporada de la serie para dar rienda suelta a su bis cómica. El cameo tiene lugar en los dos últimos episodios de la temporada cuando se casan Monica y Chandler y que se llaman así 'El de la boda de Chandler y Monica'. La trama de Oldman está relacionada con Joey que por fin logra un papel importante en una película. Se trata de una producción sobre la I Guerra Mundial y Joey comparte sus escenas con Richard Crosby, un actor consagrado que le da valiosos consejos pero que también le pone las cosas difíciles. El primer problema de Crosby es que es alcohólico y el segundo es que escupe y a Joey le resulta complicado aguantar las escenas. Todo esto hace que el rodaje se retrase y hace que el actor tenga problemas para llegar a oficiar la boda de sus amigos.

Reesse Witherspoon

Tras sus papeles en 'Crueles intenciones' y 'American Psycho' la carrera de Reesse Witherspoon estaba a punto de despegar y ahí fue cuando la joven actriz hizo su aparición en Friends en el año 2000. Witherspoon interpreta a Jill Green, la insufrible hermana de Rachel. La actriz realmente bordó el papel de joven snob con el que consiguió que el público llegara a odiarla, en parte por intentar salir con Ross. 'El de la hermana de Rachel' y 'En el que Chandler no puede llorar' son los dos episodios en los que trata por todos los medios salir con el ex de su hermana. Jill visita a Rachel después de que los padres de ambas hayan decidido separarse y, en lugar de unirse aún más, las hermanas acaban enfrentadas por Ross. Finalmente, queda demostrado que el interés de Jill es fruto de un capricho y del intento de llamar la atención. Fue después cuando Witherspoon estrenó Una rubia muy legal y su fama se disparó consiguiendo una importante carrera en el cine y la televisión en la que además de actuar, la actriz ha producido sus propios proyectos. 'Big Little Lies', 'Little Fires Everywhere' o 'The Morning Show' son las últimas series que ha protagonizado y producido.

Ralph Lauren

El cameo del diseñador de moda Ralph Lauren es uno de los más llamativos de la serie La aparición del diseñador de moda es uno de los cameos más sorprendentes de 'Friends' quizá precisamente porque es un personaje que no tiene ninguna relación con la televisión. La aparición del diseñador tiene lugar en la sexta temporada y en el episodio 'El de los dientes de Ross'. Sí, efectivamente es el capítulo en el que Ross se blanquea los dientes en exceso para una cita. En ese momento Rachel ya lleva un tiempo trabajando en la firma de moda Ralph Lauren y entonces empieza a circular el rumor de que alguien de la oficina se ha acostado con Ralph Lauren. Todos los rumores apuntan a Rachel y la culpa es de su amiga Phoebe que se acostó con un compañero de Rachel al que vio en la fotocopiadora pensando que es Ralph Lauren. Es entonces cuando Rachel tiene un incómodo encuentro con el auténtico diseñador en el ascensor. La relación de Ralph Lauren con la serie fue más allá del cameo tras el acuerdo con Warner Bross que dio lugar a una colección de ropa llamada 'Wear to work' e inspirada en los looks de oficina de Rachel Green, toda una generadora de tendencias.