El éxito de la primera temporada de 'The White Lotus' llevó a HBO Max a renovar la serie, pero el creador, escritor y director de la ficción Mike White tomo la decisión creativa de cambiar tanto la ubicación de la trama como el reparto. Únicamente repite la cautivadora Tany McQuoid de Jennifer Coolidge, un papel que ha supuesto el redescubrimiento de la veterana actriz. Su personaje es el de una ricachona que tiene como única misión disfrutar de la vida y aún así arrastra muchas inseguridades fruto de su relación con su madre y con los hombres de su vida.

Ir de resort en resort forma parte de esa buena vida y en el tráiler queda claro que ella considera The White Lotus su segunda casa. "Cuando me alojo en The White Lotus siempre es una experiencia memorable", afirma a su llegada al hotel de la cadena en Sicilia. En estas vacaciones llega acompañada por su marido Greg (Jon Gries), al que conoció en Hawai en la primera temporada, y también por su asistente personal Portia (Haley Lu Richardson), una compañía que a él no le hace nada de gracia. Los problemas no tardarán en aparecer y las sospechas de infidelidad van a sobrevolar a la pareja.

Entre los nuevos huéspedes también llegan dos jóvenes parejas. Aubrey Plaza y Will Sharpe da vida dan vida a unos nuevos ricos invitados por el matrimonio interpretado por Theo James y Meghan Fahy. Los cuatro están dispuestos a disfrutar de la "dolce vita" aunque en el avance parece que la fiesta se les va de las manos.

En el tráiler también conocemos un poco más de la historia del trío que forman F. Murray Abraham, Michael Imperioli y Adam Di Marco. Ellos son abuelo, hijo y nieto en un viaje familiar sin mujeres por una razón de peso que explica el más joven de ellos: "Son unas vacaciones familiares, pero somos solo nosotros tres porque todas las mujeres de la familia os odian". El motivo también queda bastante claro en el vídeo.

Estas son solo algunas de las historias que veremos en la nueva entrega de esta sátira social que analiza las diferencias de clases y la hipocresía imperante en el mundo de los más privilegiados. El próximo 31 de octubre comienzan las idílicas vacaciones que tiene pinta que no van a acabar bien para algunos de los protagonistas.