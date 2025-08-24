El polémico gesto de Vinícius tras el segundo gol de Mbappé ante el Real Oviedo ¿A quién iba dirigido?

El brasileño sirvió en bandeja el tanto de la sentencia del Madrid a Mbappé pero dejó un extraño gesto en la celebración del gol. Kylian tuvo que taparle la boca.

Vinícius Jr había sido suplente. Nada más saltar al Carlos Tartiere, se llevó una amarilla por simular un penalti, algo que ya provocó el descontento en la grada del Real Oviedo.

El Madrid vio como Sibo, centrocampista del cuadro asturiano, estrellaba un balón al palo que podría haber supuesto el 1-1. La madera impidió la igualada y, en la jugada posterior, Mbappé hizo el 0-2, asistido por Vinícius.

El brasileño tuvo incluso más protagonismo en la celebración que el propio ariete francés después de hacer un gesto de rabia polémico dirigido nada más y nada menos que a Ricardo De Burgos, árbitro del encuentro, según han desvelado las cámaras de 'Movistar +'. Mbappé le terminó tapando la boca al extremo carioca.

Vinícius también se acordó de la afición del Oviedo llevándose la mano al oído después de marcar la sentencia en el descuento. Era el 0-3.

Antes,volvió a salvar los muebles para el Real Madrid. Los blancos fueron de más a menos en su encuentro frente aly un gol del francés en el minuto 37 terminó desatascando el ataque blanco.

Mbappé recibió de Arda Güler y, sin pensarlo, se revolvió hacia portería con un control extraordinario con el que dejó en el camino a los dos centrales del Oviedo. Acto seguido, definió cruzado para adelantar al Madrid, no sin polémica. El cuadro asturiano protestó una falta de Tchouameni en la jugada del gol. El colegiado del encuentro no señaló nada.

Antes el Real Madrid había reclamado dos penaltis, uno sobre Rudiger y otro sobre Mastantuono, ambos quedaron en nada. Los blancos perdieron algo del control del partido en la segunda parte. El Oviedo creció con balón y fue generando ocasiones. Más allá de la de Sibo, Courtois se tuvo que emplear muy a fondo en un disparo de Hassan. Minutos antes, el cuadro ovetense reclamó un posible penalti de Huijsen a Salomón Rondón.

En cualquier caso, el Real Madrid de Xabi Alonso solventa su segundo compromiso liguero de esta temporada. El técnico donostiarra apostó por Rodrygo y por Mastantuono en el once, ambos fueron sustituidos en la segunda parte. Los blancos recibirán al Mallorca la próxima jornada. El Real Oviedo recibirá a la Real Sociedad.