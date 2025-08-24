El Pentágono planea desplegar a miles de militares en Chicago en otra posible drástica medida de Trump

Los detalles El 'Washington Post' ha informado de que el Pentágono está planeando movilizar a miles de miembros de la Guardia Nacional en septiembre para combatir el crimen y la inmigración en la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos.

El Pentágono planea desplegar la Guardia Nacional en Chicago para combatir el crimen e inmigración, según 'The Washington Post'. Citando fuentes, el medio asegura que Donald Trump prepara una operación similar a las realizadas en Los Ángeles y Washington. Trump autorizó la intervención en Washington para combatir la delincuencia y sugirió que Chicago podría ser el próximo objetivo, calificando su situación de desastrosa. Sin embargo, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, rechazan la idea, acusando a Trump de crear caos. Johnson destaca la disminución de delitos en la ciudad, en contraste con la visión de Trump.

El Pentágono estaría planeando realizar un despliegue de militares de la Guardia Nacional en Chicago para combatir el crimen y la inmigración en la ciudad en una operación similar a la que se realizó para combatir las protestas de Los Ángeles o la que está llevando ya acabo en la Washington, la capital del país.

Es lo que ha adelantado en exclusiva 'The Washington Post'. Citando a funcionarios familiarizados con la posible operación, aseguran que Donald Trump, a través del Pentágono, están preparando una operación para desplegar en las calles de Chicago a miles de miembros la Guardia Nacional este septiembre.

Aunque no se ha hablado oficialmente del asunto ni de cómo sería, el citado medio apunta a que la operación sería muy parecida a la que se realizó este junio en Los Ángeles, cuando Trump ordenó el despliegue de 4.000 miembros de la Guardia Nacional de California y 700 marines en servicio activo.

De hecho, ya este viernes el republicano ha autorizado la intervención de la Guardia Nacional en Washington asegurando que su despliegue es necesario para "combatir la delincuencia". Y fue entonces cuando el presidente de Estados Unidos adelantó que podría hacerse lo mismo en la tercera ciudad más poblada del país: "Chicago es un desastre. Tienen un alcalde incompetente. Totalmente incompetente. Y probablemente lo solucionaremos a continuación. Ese será nuestro próximo problema después de este. Y ni siquiera será difícil".

Ante los rumores, tanto el gobernador de Illinois, JB Pritzker, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, (ambos demócratas) han rechazado esta posibilidad y han acusado a Trump de intentar "crear caos".

"Tras usar Los Ángeles y Washington como campo de pruebas para sus extralimitaciones autoritarias, Trump ahora coquetea abiertamente con la idea de tomar el control de otros estados y ciudades. El objetivo de Trump es infundir miedo en nuestras comunidades y desestabilizar las medidas de seguridad públicas existentes, todo para justificar un mayor abuso de poder", ha afirmado Pritzker.

Por su parte, el alcalde de Chicago aseguró que "el enfoque del presidente es que no está coordinado, es innecesario y erróneo". De hecho, Johnson explicó que los homicidios en Chicago han disminuido en más de un 30%, los robos en un 35% y los tiroteos en casi un 40% en el último año, en contraposición a la visión de Trump, que considera necesaria la intervención en la ciudad para combatir el crimen.