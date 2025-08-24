Ahora

El gran 'pero' de Márquez para ser campeón en Misano: "La película cambiará..."

El piloto de Ducati va a ser muy probablemente el próximo campeón del mundo en la categoría reina pero el momento o el lugar no parecen ser elementos que le importen al de Cervera.

Marc Márquez

La amplia superioridad que Marc Márquezha demostrado durante todo el campeonato ha provocado que el de Cervera pueda alzarse con el título de forma matemática con seis GP por disputar.

Un resultado lo suficientemente abultado con respecto a su hermano Álex en Catalunya permitiría al ilerdense optar al campeonato en el siguiente GP, el de San Marino, en el circuito de Misano, territorio de Valentino Rossi.

Sin embargo, el piloto de Ducatino está interesado en ningún tipo de cuenta y se centra en ofrecer la mejor versión posible en cada cita.

Por tanto, de cara al GP de Catalunya y la ventaja que tendría que obtener respecto a su hermano para optar al título en Misano, Marc decide recordar en 'DAZN' la dificultad de la carrera: "Lo intentaremos, intentaremos hacerlo, pero ya veréis que en Montmeló la película cambiará. Este era un circuito muy peculiar, circuitos raros, anti trazadas, esto a mi se me da mejor".

El comentario del piloto demuestra que su cabeza no está en el momento o el lugar en el que se convertirá en campeón si no más bien, en ofrecer el mejor espectáculo y rendir al mayor nivel posible en cada una de las carreras que restan para que termine una temporada histórica para el 93.

