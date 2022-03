HBO Max es resultado de la unión entre HBO y otros grandes generadores de contenido. Gracias a esta fusión, el entretenimiento tanto para jóvenes como para adultos está asegurado a través de sus películas, series y documentales originales de Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network y Max Originals.

La plataforma de streaming estadounidense HBO Max se ha ido lanzando poco a poco en diferentes países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia o España hasta ir extendiéndose a otras zonas de la Europa Central y Oriental.

Te contamos cuáles son las curiosidades de esta plataforma, cómo puedes suscribirte a ella o cuales son las mejores series de este mes de marzo.

¿Qué es HBO Max?

Es el servicio de streaming que aglutina todo el contenido de HBO más el de otras plataformas de WarnerMedia. Gracias a la diversidad de programas de televisión, series y películas cuenta con más de 10.000 horas de entretenimiento.

Información de la empresa

Nombre de la empresa: HBO Max

HBO Max Propietario: Warner Media, una división de AT&T

Warner Media, una división de AT&T Fundador HBO: Robert Greenblatt

Robert Greenblatt Principales accionistas en AT&T: The Vanguard Group, Inc. (7,60%), Capital Research & Management Co. (4,83%), SSgA Funds Management, Inc. (4,44%) y Evercore Trust Company, NA (2,92%).

The Vanguard Group, Inc. (7,60%), Capital Research & Management Co. (4,83%), SSgA Funds Management, Inc. (4,44%) y Evercore Trust Company, NA (2,92%). Logo:

Web: https://www.hbomax.com/es/es

Teléfono contacto: 900 834 155

900 834 155 Email: contacto@hbomax.com

Horario atención al cliente: lunes a viernes de 10:00 a 0:00 y los sábados de 12:00 a 10:00

lunes a viernes de 10:00 a 0:00 y los sábados de 12:00 a 10:00 Sede: Área metropolitana de Nueva York, costa este, noreste de EE. UU.

Área metropolitana de Nueva York, costa este, noreste de EE. UU. Darse de alta en HBO Max

Precio: 8,99 euros al mes.

8,99 euros al mes. Series más vistas de HBO Max: Chernobyl, Juego de Tronos, The HandMaid's Tale (El Cuento de la Criada), Euphoria, True Blood, Big Little Lies, Los Soprano, Sexo en Nueva York.

Chernobyl, Juego de Tronos, The HandMaid's Tale (El Cuento de la Criada), Euphoria, True Blood, Big Little Lies, Los Soprano, Sexo en Nueva York. Llegada a España: Octubre 2021

¿Cuál es el precio de HBO Max en Marzo?

HBO Max tiene un precio mensual de 8,99€ y puedes conseguir un 35% de descuento con la suscripción anual de 69,99€. En el caso de que optes por esta promoción, obtendrás cuatro meses gratis al año.

A diferencia de otras plataformas, HBO Max tiene el mismo precio para todos los usuarios. Por lo tanto, no existen diferentes planes mensuales con más o menos prestaciones. Una vez que el usuario se cree la cuenta y proceda al pago, el siguiente importe se cobrará de forma mensual desde la tarjeta registrada.

Dependiendo de la fecha en la que el usuario se haya inscrito, HBO Max realizará el cobro el día en el que el usuario se dio de alta por primera vez.

¿Qué es mejor HBO Max o Netflix?

Cada vez van apareciendo más plataformas audiovisuales y cada una de ellas presenta tanto aspectos positivos como negativos en comparación con las ya existentes. A pesar de que Netflix es una de las plataformas más extendidas en el mercado, pasamos a resaltar las diferencias que presenta en comparación con HBO Max:

HBO Max

Contenido: Ilimitado

Ilimitado Calidad del video: Ultra HD (4K)

Ultra HD (4K) Pantallas a la vez: 3

3 Multidispositivos: Sí

Sí Descargar series/películas: En 4 dispositivos

En 4 dispositivos Número máximo de perfiles: 5

5 Permanencia: No

No Publicidad: No

No Prueba gratuita: No

No Precio: 8,99€/mes

8,99€/mes Estrenos semanales: Sí

Sí Mejores series: Juego de Tronos, The Wire o Chernobyl

Netflix

Esta plataforma contiene varias cuotas mensuales y por lo tanto hay algunas características que varían dependiendo del plan seleccionado.

Contenido: Ilimitado

Ilimitado Calidad del video: Plan básico (Normal 480p), Plan estándar (Full HD 1080p) y Plan Premium (Ultra HD 4K + HDR)

Plan básico (Normal 480p), Plan estándar (Full HD 1080p) y Plan Premium (Ultra HD 4K + HDR) Pantallas a la vez: Plan básico (1 dispositivo), Plan estándar (2 dispositivos) y Plan Premium (4 dispositivos)

Plan básico (1 dispositivo), Plan estándar (2 dispositivos) y Plan Premium (4 dispositivos) Multidispositivos: Sí

Sí Descargar series/películas: Plan básico (1 dispositivo), Plan estándar (2 dispositivos) y Plan Premium (4 dispositivos)

Plan básico (1 dispositivo), Plan estándar (2 dispositivos) y Plan Premium (4 dispositivos) Número máximo de perfiles: 5 en cualquier tipo de plan

5 en cualquier tipo de plan Permanencia: No

No Publicidad: No

No Prueba gratuita: No

No Precio: Plan básico (7,99 €/mes), Plan estándar (12,99 €/mes) y Plan Premium (17,99 €/mes)

Plan básico (7,99 €/mes), Plan estándar (12,99 €/mes) y Plan Premium (17,99 €/mes) Estrenos semanales: Sí

Sí Mejores series: Narcos, House of Cards, Stranger Things o La Casa de Papel

¿Qué contenido incluye HBO Max?

HBO Max incluye un catálogo tan amplio y diverso que consigue adaptarse a cualquier tipo de persona. Teniendo en cuenta que integra contenido de otras marcas de Warner Media, se pueden encontrar:

- Películas de Warner Bros como Harry Potter, El señor de los anillos, Dunkerque y La naranja mecánica.

- Películas de DC como Joker, Aquaman, Batman vs Superman y La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

- Estrenos exclusivos y series icónicas de HBO como Juego de Tronos, Los Soprano, Succession, Secretos de un Matrimonio, Sexo en Nueva York y Euphoria.

- Originales de Max como The Flight Attendant, Gossip Girl, Raised by Wolves y Friends: The Reunion.

- Producciones originales hechas en España como PATRIA o 30 Monedas.

- Películas familiares como Tom y Jerry, Las Supernenas y los Looney Tunes.

Iniciar sesión en HBO Max

Tan solo tendrás que introducir tu e-mail y tu contraseña si estás registrado. Si aún no lo estás, tendrás que registrarte en HBO Max.

¿Cómo suscribirse a HBO Max España?

Lo primero que debes hacer es asegurarte de que no tienes una cuenta ya creada en esta plataforma, por ejemplo aquellos que formen parte de HBO GO podrán acceder directamente a la plataforma de HBO Max con las mismas credenciales.

En el caso de que sea la primera vez que te registras podrás hacerlo desde diferentes vías:

- HBOMax.com: utiliza tu móvil o tu ordenador para acceder a este enlace y elegir el plan que prefieras. Posteriormente, deberás introducir tu nombre y apellidos, el correo electrónico, la contraseña y la tarjeta de crédito/débito/PayPal.

- App stores: dependiendo de dónde residas podrías suscribirte usando la aplicación HBO Max en dispositivos Android, Apple, y Roku, o desde los televisores Samsung.

- Proveedor de TV por Cable o Satélite / Proveedores de Internet: puedes contactar con tu proveedor o ver la lista de empresas con las que trabaja HBO para asegurarte de que puedes añadir a tu televisión el paquete de esta plataforma.

Las mejores series de HBO Max en Marzo

Elegir cuáles son las mejores series con las que cuenta la plataforma no es una tarea fácil debido al gran repertorio que tiene. No obstante existen varios títulos que han recibido una gran acogida entre la población y buenas opiniones entre los críticos:

Euphoria

Chernobyl

Juego de Tronos

Los Soprano

Leftlovers

Succession

Made for Love

El pacificador

Silicon Valley

Superman y Lois

La Edad Dorada

Cómo darse de baja en HBO Max

Las suscripciones a HBO Max están disponibles a través de muchos proveedores y, por lo tanto, los pasos para cancelar una suscripción varían. Si has contratado los servicios a través de la propia página de HBO Max, podrás cancelarla 1-2 días antes de que empiece tu próximo ciclo de facturación.

Independientemente del día en el que lo canceles, podrás seguir viendo el contenido en streaming hasta el final de tu período de facturación. Es importante resaltar que si eliminas la aplicación de tu dispositivo sin cancelar la suscripción, las cuotas se seguirán cobrando.

¿Cómo instalar HBO Max en Fire TV?

Si en casa tienes un televisor Smart TV podrás descargar directamente la app de HBO Max desde su propia tienda de aplicaciones, pero si este no es tu caso, podrás optar por dispositivos externos como el Fire TV Stick de Amazon.

Actualmente, HBO Max no se puede instalar desde la propia tienda de apps del Fire TV Stick. Será necesario ejecutar varios pasos desde la web de Amazon para poder obtenerlo:

- Acceder a la sección “Mi cuenta” de Amazon desde el móvil o el ordenador e introducir las claves.

- Pulsar en la opción “Cuenta y listas”

- Seleccionamos el apartado “Gestionar contenido y dispositivos”.

- En las pestañas de la parte superior, elegimos “preferencias”.

- Desplegamos la opción “Configuración del país o región”

- Cambiamos nuestro país actual e introducimos Estados Unidos.

- Una vez introducida la nueva dirección pulsamos en el botón Actualizar.

- Terminados estos pasos, podrás buscar “HBO Max” en el buscador para descargar la app y añadirla al Fire TV.

¿Qué diferencia hay entre HBO y HBO Max?

HBO ya no existe, ha pasado a ser HBO Max. Por lo tanto, esta es una versión mejorada de la anterior plataforma. En este sentido, hay diferentes aspectos que no pasan desapercibidos para aquellos usuarios que llevan tiempo utilizando esta aplicación. Te contamos cuáles son las diferencias más notables.

HBO Max

Pantallas simultáneas: 3

3 Perfiles personalizados: 5

5 Contenido en 4K UHD: Sí

Sí Descargar películas/series: Sí

Sí Contenido: Todo lo generado por HBO más el de todas las productoras de Warner Media

Todo lo generado por HBO más el de todas las productoras de Warner Media Precio: 8,99€/mes

HBO

Pantallas simultáneas: 2

2 Perfiles personalizados: No

No Contenido en 4K UHD: No

No Descargar películas/series: Sí

Sí Contenido: Generado por HBO

Generado por HBO Precio: 8,99€/mes

¿HBO Max tiene prueba gratuita?

Actualmente no cuenta con este servicio, pero sí que es cierto que HBO ofreció durante varios meses el periodo de 7 días gratuitos. Aunque no han anunciado si volverá el periodo de prueba gratis, la única oferta que ofrecen es un 35% de descuento en tu cuota anual de HBO Max.

¿Cómo se puede descargar HBO Max?

La aplicación HBO Max se puede obtener de diferentes formas dependiendo el dispositivo utilizado:

- Tablet/Móvil: si empleas un dispositivo de Android deberás abrir la aplicación Play Store, buscar HBO Max y descargarla. Si por el contrario tienes un iPhone o iPad, deberás seguir los mismos pasos pero accediendo a la App Store.

- Ordenador: No es necesario descargar una aplicación, sino que directamente en el navegador tienes que buscar HBOMax.com. En la esquina superior derecha, podrás seleccionar Iniciar Sesión o Suscribirse Ahora.

- TV: deberás ir al apartado donde puedas descargar programas y elegir HBO Max. También podrás transmitir el contenido de esta plataforma a tu tele mediante Chromecast, AirPlay o cable HDMI.

Cómo activar HBO Max en Vodafone 2022

El acuerdo entre HBO y Vodafone permite que los usuarios que tengan contratado Vodafone TV puedan beneficiarse de los servicios de esta plataforma. Si tienes una cuenta, podrás acceder a los contenidos de HBO Max desde el menú de aplicaciones de tu decodificador de Vodafone TV.

Si por el contrario vas a activar este servicio por primera vez, deberás seguir estos pasos:

- Entrar en “Mi Vodafone”.

- Pulsar en el icono del servicio de “Televisión”.

- Buscar la sección “Contenidos gratis incluidos” para seleccionar "HBO Max" y pulsar en el botón "Activar".

- Acceder a vodafone.es/entretenimiento para verificar la identidad y aceptar las condiciones legales.

- Posteriormente, solo tendrás que darle “Activar HBO Max” y crear una cuenta con usuario/contraseña.

- Pulsar en confirmar y recibirás un SMS donde te indicarán que se activará el servicio en 48 horas.

¿Con cuántos dispositivos a la vez se puede ver HBO Max?

HBO Max te permite que puedas estar conectado a la vez en tres dispositivos y crear hasta cinco perfiles para que cada miembro pueda acceder a su propio contenido. Pero ¿a través de qué aparatos electrónicos podrás acceder a la plataforma?