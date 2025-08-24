Ahora

Crítico con la Junta de Castilla y León

Las impactantes declaraciones de un bombero forestal: "La única protección respiratoria que tenemos es una braga de cuello"

"La solución que se nos dio desde la Junta de Castilla y León para protegernos de las sustancias cancerígenas fue que lleváramos un mono limpio, y que cuando saliera un incendio, nos pusiéramos el sucio", denunció Román García en laSexta Xplica.

Román, bombero forestal

Román García, bombero forestal de Castilla y León, denunció en laSexta Xplica que "la única protección respiratoria" que tienen para protegerse del humo "es una braga de cuello". "No tenemos mascarillas con cartuchos filtrantes y específicos para esas micropartículas. Esa es toda la protección respiratoria que tenemos", señaló el bombero forestal.

Además, García subrayó que "las sustancias cancerígenas que se quedan adheridas a la ropa" se las llevan "a casa y van a la lavadora". "De ellas, muchas irán por el desagüe, pero otras quedarán en el bombo, y luego meterás a lavar otra ropa", apuntó el bombero, quien criticó que la única solución que les dio la Junta de Castilla y León al respecto es que se llevaran "un mono limpio y que cuando saliera un incendio", se pusieran el sucio, "para no estar expuestos 10 horas a esas partículas". "Esa es la realidad", concluyó.

