'The White Lotus', la serie de HBO Max nominada a 20 premios Emmy por su primera temporada regresará en una nueva ubicación paradisiaca. La trama se traslada de Hawai a Sicilia que será el escenario para las nuevas historias de adinerados turistas que funcionan como crítica a la diferencia de clases. De momento no se sabe la fecha de estreno de la segunda temporada, pero las imágenes sí que confirman el regreso de la inestable Tanya McQuoid, interpretada fantásticamente por Jennifer Coolidge y, además, hemos podido ver que no es el único personaje que repite. En la escena aparece recorriendo Sicilia, montada en una Vespa que conduce Greg, el atractivo hombre con el que ligó en Hawai y que interpreta Jon Gries.

En el vídeo también se puede ver a parte del reparto empezando por Sabrina Impacciatore ('Immaturi') que por lo que se ve en las imágenes forma parte de los empleados del resort ya que se encarga de dar la bienvenida a las parejas de huéspedes formadas por Will Sharpe (Giri/Haji) y Aubrey Plaza ('Parks & Recreation'), en los papeles de Ethan y Harper Spiller; junto a Theo James ('Big Sky') y Meghann Fahy ('The bold type'), como el matrimonio Babcock. En los nuevos episodios también veremos a F. Murray Abraham ('El gran hotel Budapest'), Adam DiMarco ('The Order'), Tom Hollander ('Pride & Prejudice'), Beatrice Grannó ('Doc'), Simona Tabasco ('Doc'), Haley Lu Richardson (Ravenswood) y Michael Imperioli ('Los Soprano'). Además, junto a ellos Leo Woodall interpretará a un misterioso huesped.

El rodaje se ha desarrollado en el Palacio de San Domenico, en Taormina, así como en otras localizaciones de Sicilia y sus alrededores. Mike White repite como creador y director de la nueva temporada que constará de siete episodios y que también ha sido producida por White junto con David Bernad y Mark Kamine.