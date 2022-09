Corren tiempos convulsos para el modelo actual del streaming. En el caso de WarnerMedia, (ahora Warner Bros Discovery) desde que decidieron que lo único que importa es salvar a la empresa de la bancarrota, se están olvidando que lo que importa es el usuario y los contenidos que se le ofrecen. Primero fue la cancelación de 'Batgirl', la nueva cinta del personaje de DC que tras el cambio de directiva y una decisión de lo más polémica, han borrado de la existencia sin dejar siquiera una copia sin a medio terminar para sus creadores. Luego fue el anuncio de la futura fusión de su plataforma de contenidos más prestigiosa, HBO, con Discovery+ que basa su contenido en realities y documentales.

Es una fusión que se hará efectiva en 2023 en Estados Unidos y después irá cayendo el resto del mundo. Pues bien, no han tardado nada en reconocer que su intención es subir el precio de la nueva plataforma resultante. Según Gunnar Wiedenfels, el director financiero de la nueva Warner Bros Discovery, tanto HBO Max como Discovery+ están "fundamentalmente por debajo de su valor real". Vamos, que son deficitarios y que en cuanto puedan van a "solucionarlo", es decir, a subir el precio en cuanto las dos plataformas se unan en una sola.

Y no contentos con eso la idea es subir el precio más de lo que sería esperable. Wiedenfels cree que la calidad del contenido que se ofrece en ambas plataformas da espacio para incrementar más el precio y que "los abonados se lo tomarán bien" porque la calidad de lo ofertado "lo merece". Wiedenfels concluye que "habrá un cambio entre el 'viejo streaming' y el 'nuevo streaming'". Parece que su estrategia reside en sumar clientes que paguen lo que vale el nuevo servicio aunque sean menos que incrementar el número de abonados todo lo posible a costa de perder dinero con cada uno. Esa es su idea pero con quienes no han contado es con los afectados de todo esto: los propios abonados. Veremos cuántos estamos dispuestos a pasar por el aro porque esta estrategia ya no es nueva. Netflix lleva tiempo avisando de que quiere incluir publicidad en su tarifa más económica y subir el precio de las que no. Es otra estrategia diferente pero el resumen es el mismo. Si queremos contenidos, hay que pagar más. Una jugada peligrosa en la que están dispuestos a arriesgar.