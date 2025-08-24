Gonzalo Bernardos: "Muchísimos de la generación del 'baby boom' nos hemos hecho a nosotros mismos gracias a la meritocracia"

El economista analizó en laSexta Xplica si el hecho de heredar en España acaba con la meritocracia y con el esfuerzo: "Muchas personas que heredaron no han trabajado, en cambio muchas otra que venían de familias pobres han mejorado notablemente".

El experto cree que "depende" de la persona y el contexto. "En Cataluña había muchísimas empresas textiles, unas desaparecieron y otras se vendieron, pero la familia contuvo la riqueza. Muchas personas que heredaron no han trabajado, en cambio muchas otra que venían de familias pobres han mejorado notablemente".

"Para mí la meritocracia existe. Muchísimos que formamos parte de la generación del 'babyboom', nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos gracias al esfuerzo y a los estudios", insiste.

Asimismo, opina que el mercado inmobiliario "es la principal fuente de riqueza de los españoles", supone el 79% de la riqueza según el INE. "El 41% es la casa donde uno vive, por lo que si la sociedad ahora es más rica que hace unos añoes es porque invirtió en inmuebles y esa inversión le ha rentado mucho", sentencia.