Un bombero forestal carga contra la Junta de Castilla y León: "Pedían trabajadores cuando yo me había ofrecido 10 días antes y no se me respondió"

Román García ha contado en laSexta Xplica que él comunicó su intención de suspender sus vacaciones e incorporarse a las labores de extinción en Zamora y León. Sin embargo, según ha dicho, no recibió respuesta. Días más tarde, la Junta hizo un llamamiento para recibir más medios.

Román García, bombero forestal de Castilla y León, se ha mostrado crítico con la Junta de su comunidad autónoma, ya que, según ha expresado no tienen por parte de ella "el reconocimiento" como bomberos forestales. "Pese a que así es como nos conoce todo el mundo, no está sobre el papel. La Administración no tiene la deferencia con nosotros que sí tiene la sociedad", ha manifestado.

Así, García ha señalado en laSexta Xplica que "parece ser que el presidente de la Junta pidió una serie de medios al Gobierno", pero ha declarado que "lo cierto es que había unos empleados públicos" que tenían las "vacaciones planificadas desde abril, pero en vista de lo que estaba sucediendo, el día 10" comunicó su intención de suspender sus vacaciones e incorporarse a las provincias de Zamora y León, "que eran las que estaban sufriendo los incendios, y que tenían el índice de gravedad 2, que es el máximo que recoge el plan de incendios forestales".

Sin embargo, según ha contado el bombero forestal, la primera semana no recibió respuesta. "Después, el día 20, tengo conocimiento a través de los medios de comunicación de que el director general de Patrimonio Natural de Castilla y León había hecho un llamamiento a los centros que coordinan en cada provincia que hicieran un llamamiento a los trabajadores de vacaciones o descanso para que voluntariamente aceptasen incorporarse, cuando yo me había ofrecido ya 10 días antes y ya llevaba una semana trabajando", ha relatado, a lo que ha añadido que él se puso "en contacto el día 21 con el centro autonómico de mando", y fue redirigido al "centro provincial de Salamanca", donde "el jefe de jornada", le dijo "que no iban a activar a nadie".