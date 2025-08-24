La lágrimas de la redención: Jorge Martín rompió a llorar tras su espectacular remontada en Hungría

El madrileño protagonizó la que puede ser la imagen del fin de semana después de no poder contener la emoción tras una remontada épica en Balaton Park.

Jorge Martín ha sido el nombre propio del día en MotoGP, junto a Marc Márquez. El de Aprilia ha firmado una remontada espectacular finalizando cuarto en una carrera en la que había salido nada más y nada menos que desde la decimosexta posición.

Todo después de un fin de semana en el que el vigente campeón de MotoGP ya había advertido de que el proceso de volver a estar arriba iba a ser largo. Parece ser que Jorge se ignoró asimismo y rozó el podio cuando no había podido firmar buenos resultados ni en la clasificación ni en la 'sprint'.

El vigente campeón ha tenido un año muy complicado. Las lesiones, las múltiples operaciones, el proceso de recuperación, la polémica con Aprilia... Todo se le echó encima a la vez y, reconciliado ya con la escudería, Jorge no ha podido contener las lágrimas tras la carrera del Gran Premio de Hungría.

El de San Sebastián de los Reyes lo celebró primero con rabia junto a todo el 'box' de Aprilia y después no pudo contener la emoción. Además, la paz con la escudería boloñesa es un hecho y todo apunta a que piloto y equipo ya miran al futuro de otra manera distinta después de la carrera en Hungría.