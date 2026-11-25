Nuevamente las vecinas del pueblo riojano de Treviana son entrevistadas por @livingpueblo. Esta vez, la palabra difícil de pronunciar es 'Black Friday'.

La cuenta de instagram @livingpueblo vuelve a preguntar a las vecinas del pueblo de Treviana en La Rioja. Anteriormente ya fueron cuestionadas en los días previos a Halloween o "como se diga" y esta vez la pregunta es sobre el Black Friday y las compras.

Allí "el Black Friday no existe", afirma una de las señoras. No sabemos si existe o no, pero de lo que estamos seguros es de que no se llama igual. "Bar Freile", "Brad Faily" o "Flan Fraidler" son algunos de los sinónimos de 'Black Friday' en este pequeño pueblo riojano.

"Son las rebajas de toda la vida", afirma con contundencia una de las entrevistadas, y añade: "Pero ahora lo llaman así, el Blas Fraidler".

Pese a lo difícil que les resulta pronunciar esta palabra, las vecinas "rapean mejor que vosotros", admite Dani Mateo refiriéndose al rap que se han marcados los colaboradores María Gómez e Iñaki esta tarde en Zapeando.

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