Los detalles Vox continúa negando la violencia de género mientras el PP asegura que un posible pacto con ellos no supondrá retrocesos en la "lucha contra el maltrato". Por su parte, el PSOE avisa del riesgo de que se "esfumen" derechos de la mujer si gana la derecha las elecciones.

El Partido Popular (PP) asegura que no habrá retrocesos en la lucha contra la violencia machista si ganan las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque están dispuestos a gobernar con Vox, partido que niega la violencia de género. Borja Sémper, portavoz del PP, ha afirmado que la violencia contra la mujer es incuestionable y una línea roja para su partido, aunque reconoce la existencia de otras violencias. A cuatro días de las elecciones, el PP mantiene la posibilidad de acuerdos con Vox, pero sin comprometer sus políticas de igualdad. Por su parte, Pedro Sánchez advierte sobre el riesgo de perder derechos de las mujeres si PP y Vox logran mayoría parlamentaria, acusando a la ultraderecha de banalizar la violencia de género.

El Partido Popular asegura que no habrá "ni un retroceso" en la lucha contra la violencia machista si ganan las elecciones generales del 29N, pero está dispuesto a gobernar con Vox, que sigue negando esta lacra. Un discurso que evidencia el difícil equilibrio de los 'populares' para justificar sus posibles pactos con la ultraderecha.

De hecho, cuando tan solo faltaban unas horas para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la ultraderecha lo celebraba volviendo a negar la violencia de género.

Arantxa Cabello, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, lo hacía en el Pleno de Cibeles. "¿Y decirme a mí que soy negacionista de qué? No voy a negar nunca ningún tipo de violencia pero la de género la niego, esa que cuelga de la ideología de género, por supuesto que la niego, tal cual, tal cual, la niego".

Un momento que aprovechó para recurrir a otro de los discursos que defiende el partido liderado por Santiago Abascal, vincular las agresiones con la inmigración. "Somos los primeros en defender a las mujeres cuando están siendo agredidas ahora por un fenómeno que es conocido y al que no se pone coto, que es la inmigración masiva y con una invasión cultural por parte de culturas que son incompatibles con la igualdad entre hombres y mujeres como es la cultura musulmana", destacó.

Precisamente, con este Vox es con el que el PP está dispuesto a formar un gobierno de coalición. Sin embargo, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado que no habrá "ningún retroceso" en igualdad o en lucha antimaltrato. Es más, ha dicho que para el PP es "incuestionable" la violencia contra la mujer, si bien ha admitido que "hay otras violencias" que tienen también "un impacto social desgarrador".

"No va a haber ningún retroceso en la defensa de la igualdad de hombres y mujeres o en la lucha contra el maltrato. Ni Vox ni nadie. Faltaría más", ha subrayado Sémper durante una entrevista en 'RNE'.

Coincidiendo con el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la Mujer, Sémper ha asegurado que la violencia de género "interpela a todos" porque es "un drama inabarcable por la dimensión y por el impacto que tiene". "47 mujeres han sido asesinadas este año. Es una cifra insoportable", ha afirmado.

Sémper defiende que es una "línea roja"

Al ser preguntado que harán si Vox aprieta al PP para que ponga fin al sistema de protección de las víctimas de violencia machista, Sémper ha respondido que "no va a haber ningún retroceso" porque el PP no va a dar "ni un paso atrás en la lucha contra la violencia, contra la mujer". "La lucha contra la violencia contra la mujer y contra la violencia de género es algo que está en el ADN del Partido Popular", ha manifestado.

En cuanto a si el PP podría acepar el término violencia intrafamiliar que utiliza Vox, Sémper ha señalado que es "obvia" la violencia contra la mujer y ha dejado claro que para el PP es algo "sagrado", "indiscutible" e "incuestionable", pero hay que "hablar de muchas violencias que existen".

"Hay que incorporar la lucha contra otras violencias", ha dicho, citando otras "violencias específicas" que también tienen "un impacto social desgarrador", como la violencia contra la infancia o la violencia contra los mayores. A su entender, "todas deben de estar en un nivel de atención por los poderes públicos extraordinariamente importante".

A cuatro días de las elecciones, Sémper ha reiterado que el PP no renuncia a un Gobierno en solitario, pero ha admitido que es "posible" que tengan que llegar a acuerdos con Vox, dejando claro que "esos pactos nunca van a desdibujar aquellos avances" que "son fundamentales", como "las políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres" y "avances sociales".

Según ha añadido, esas políticas no es que sean "una línea roja" sino que "son líneas infranqueables" y, por tanto, "cualquiera que quiera llegar a un acuerdo con el Partido Popular lo tiene que saber".

Arma electoral contra el PSOE

Mientras intenta hacer malabarismos con Vox en este asunto, el PP utiliza la violencia machista como arma electoral contra el PSOE. De esta forma, por este 25N, han decidido acudir al Parador de Teruel y al piso de Plaza de España para Jéssica Rodríguez, para dejar constancia de la gestión del exministro José Luis Ábalos y su relación con las mujeres.

Con esta ruta, los dirigentes de la formación "denunciarán por diferentes puntos de España la hipocresía del Gobierno de Pedro Sánchez con todo, pero especialmente con su supuesto feminismo".A cuatro días de las elecciones generales, los 'populares' buscan además atraer el voto de las mujeres.

Además, el PP ha señalado que Jaime de los Santos y Sofía Acedo encabezarán la delegación de diputados y senadores que acudirán a la manifestación del 25N convocada por el Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid.

Sánchez avisa del riesgo de que "el domingo se esfumen" derechos de la mujer

Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha avisado de la dificultad para alcanzar derechos para las mujeres y el riesgo de perderlos el domingo "como consecuencia de una mayoría parlamentaria conjunta del Partido Popular y Vox".

"Se tardan mucho tiempo en conquistar y en materializar, vía leyes, derechos y libertades. en este caso de las mujeres, pero desgraciadamente, este domingo, podemos correr el riesgo de que se esfumen", ha argumentado en una entrevista en TVE.

Para Sánchez, esta "amenaza no es algo abstracto, no es que no exista". Para ello, ha puesto como ejemplo a las comunidades y ayuntamientos donde gobiernan PP y Vox y donde "ya lo están haciendo (el recorte de derechos)".

El líder del PSOE ha señalado que lo que sigue fallando en la lucha contra la violencia de género "es su banalización". "Jugar con los términos, el decir, como está diciendo la ultraderecha, que la violencia de género no existe porque consideran que está ideologizada. "Tratan también de estigmatizar todas las políticas de género, los recursos que se ponen en manos de asociaciones feministas que protegen a las mujeres", ha argumentado el candidato del PSOE quien ha acusado a Abascal de decir que se trata de "un basto superfluo".

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