Juan Sanguino cuenta los detalles de una boda donde hubo reencuentros familiares, famosos y alguna que otra sorpresa.

Miley Cyrus y Maxx Morando se han casado en una ceremonia íntima en la antigua mansión de Frank Sinatra, rodeados de familiares y pocos amigos. La boda, que contó con detalles curiosos revelados por Juan Sanguino en Zapeando, incluyó tatuajes a juego con los nombres de la pareja en la pelvis. Dolly Parton, madrina de Miley, tuvo su canción incluida en la celebración. Billy Ray Cyrus, padre de Miley, asistió, pero fue su madre, Tish, quien la llevó al altar. Entre los invitados estuvieron Liz Hurley y Dominic Purcell. El menú fue desvelado por la hermanastra de Miley, destacando opciones como solomillo de ternera y raviolis de langosta.

Miley Cyrus y Maxx Morando ya son marido y mujer. La pareja ha celebrado una boda íntima en una mansión en la que vivió en su día Frank Sinatra, rodeados de sus familiares y de un reducido grupo de invitados. Juan Sanguino ha contado en Zapeando algunos de los detalles más curiosos de la celebración.

Además de intercambiarse las alianzas, los recién casados han decidido llevar su compromiso un paso más allá con dos tatuajes a juego en la zona de la pelvis, cada uno con el nombre del otro. Durante la celebración también sonó una canción de Dolly Parton, madrina de Miley.

También hubo reencuentros familiares. Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, estuvo presente, pero fue su madre, Tish, quien la acompañó hasta el altar. No fue una boda especialmente llena de famosos, pero sí aparecieron las parejas de sus progenitores, que se separaron en 2022.

Estuvieron, entre otros, Liz Hurley, pareja del padre de Miley, y Dominic Purcell, conocido por protagonizar la serie 'Prison Break' y actual marido de su madre. Una boda discreta en cuanto a invitados, pero con detalles que no han pasado desapercibidos.

Y si había algo que podía despertar la curiosidad de los seguidores de la cantanteLa hermanastra de Miley terminó desvelándolo en redes sociales. Los invitados pudieron elegir entre carpaccio de tomate y hummus de guisantes como entrantes; solomillo de ternera o raviolis de langosta como plato principal; y, para terminar, tarta de chocolate, crème brûlée o sorbete de frambuesa.

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