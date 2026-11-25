EN ZAPEANDO
VÍDEO | María Gómez e Iñaki Urrutia se suben al carro del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y también rapean
El rap se cuela en Zapeando. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha entonado un rap y María e Iñaki han querido copiarle, rapeando las noticias de Zapeando.
El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha se lanza a rapear. Con motivo del Día Mundial de la Infancia, Pablo Bellido dio el discurso rimando a grito de "¡Bro!". Para ello, vistió gorra y gafas de sol.
"Para que Castilla-La Mancha lo pueda petar", ha incluido en su discurso Bellido, un momento único en las Cortes que ha servido de inspiración en Zapeando.
Como María Gómez e Iñaki Urrutia están en la onda, han decidido copiar el estilo y han hecho un repaso de la actualidad convirtiendo Zapeando en Rapeando.
"Iñaki, ¿cómo te puede quedar tan mal la gorra?", ha reaccionado Virginia Riezu. "Iñaki, el rapero sin dinero", es el mejor mote que Quique Peinado puede ponerle después de ver el rap.
María Gómez no ha recibido críticas, pero no sabemos si volverá a dar la actualidad de forma tradicional... ¡No suelta el micro-rapero ni la gorra!
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