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VÍDEO | Mañana no se celebra Halloween, se celebra "Jaureguín"

En el pequeño pueblo de Treviana, La Rioja, unas señoras se niegan a importar la fiesta americana de Halloween, porque además es muy difícil de pronunciar.

Halloween señoras

Este fin de semana es Halloween "¡o no! ". Para estas señoras de Treviana, en La Rioja alta, allí esa festividad no se llama igual.

La cuenta de instagram @livingpueblo ha publicado este divertido video viral donde las señoras del pequeño pueblo de Treviana aseguran que "aquí en el pueblo no se celebra Jaureguín".

Para las vecinas del pueblo es difícil de pronunciar la palabra "Halloween", allí hay otras acepciones como: " Hallowey, Jaulin, Jaureguin, Hauruli", o incluso: "¡Jayayay!".

9 años se van a cumplir del famoso audio viral de "Feliz Juagüelin, grupo, soy Vanesa" y como vemos los habitantes de Treviana se niegan a decir esa palabra en el pueblo, que además de difícil pronunciación aseguran que " aquí nunca se ha celebrado esto, lo cogéis de los americanos y lo copiáis de allí".

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