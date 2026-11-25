El contexto El movimiento feminista volverá a salir a las calles dividido, con manifestaciones separadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, debido a sus diferencias en torno a la ley trans, la prostitución y los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí.

El Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres se centra en problemas como la violencia vicaria, la precariedad laboral y el retroceso de derechos, en un contexto de polarizadas elecciones y 47 feminicidios en lo que va de año. Actos institucionales y manifestaciones feministas marcadas por divisiones internas se celebran en ciudades como Madrid y Barcelona. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa activamente en estos eventos. El Gobierno ha emitido una declaración para promover la unidad democrática contra la violencia machista. El servicio 016 ofrece atención gratuita y confidencial a víctimas, coordinado con emergencias y servicios autonómicos.

La violencia vicaria, la que sufren las mujeres mayores, el lastre de la crisis de la vivienda, la precariedad laboral y el retroceso de los derechos son algunos de los problemas que centran este Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se celebra este miércoles a cuatro días de unas polarizadas elecciones y con 47 feminicidios en lo que va de año.

Numerosos actos institucionales en ayuntamientos, diputaciones y en el Ministerio de Igualdad jalonan este 25N, en el que las manifestaciones convocadas por el movimiento feminista -todavía dividido- volverán a ser protagonistas desde Madrid y Barcelona a Sevilla y Valencia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presidirá el acto institucional en la sede de su departamento al mediodía, y a las ocho de la tarde participará en una de las dos manifestaciones convocadas en Valladolid (el año pasado acudió a las dos marchas convocadas en Madrid).

Lo hará un día después de que el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros una declaración institucional que hace un llamamiento a la "unidad democrática" para combatir la violencia machista y reafirmar su compromiso con la erradicación de todas sus formas.

Este 25N está marcado por una campaña electoral que ha confrontado los modelos de los partidos en materia de igualdad, uno de los asuntos capitales porque las propuestas entre el bloque de la derecha y el de la izquierda van desde eliminar el Ministerio de Igualdad hasta blindar el aborto en la Constitución.

El movimiento feminista volverá a salir a las calles dividido, con manifestaciones separadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, debido a sus diferencias en torno a la ley trans, la prostitución y los efectos indeseados de la ley del solo sí es sí.

47 mujeres asesinadas en España en lo que va de año

Desde entonces, las convocatorias paralelas se han consolidado, aunque en otras capitales -como en las tres vascas y varias en Andalucía- las marchas son unitarias. Las manifestaciones transcurrirán mayoritariamente por la tarde, detrás de pancartas que amplían el foco de la violencia contra las mujeres y advierten de los riesgos de los altos alquileres y la precariedad laboral para la verdadera igualdad.

Así lo ha explicado en Barcelona la portavoz de la asamblea 25N, Montse Benito: "No solo se trata de cifras"; hay que "tener en cuenta el día a día de las mujeres". "Además de votar el 29N, debemos dejar claro que la violencia machista no son hechos aislados y también debería formar parte del debate electoral".

"Las feministas estamos en las movilizaciones por la vivienda porque el derecho a una vivienda digna es una condición para vivir sin violencia", reza el manifiesto de la Coordinadora 8M de Madrid para esta conmemoración. El Movimiento Feminista de Madrid también grita: "Paremos la barbarie. Feminicidios. Fundamentalismos. Prostitución. Pornografía. Vientres de alquiler. Violencia sexual".

El último feminicidio en España se registró el pasado día 19, cuando Elena, una mujer de 37 años, fue presuntamente asesinada por su pareja en Villarrobledo (Albacete), un caso que eleva a 47 los casos en lo que va de año. Este dato es el mayor desde 2023 en estas mismas fechas, según la estadística oficial del Ministerio de Igualdad, que revela que en lo que va de año 38 menores han quedado huérfanos.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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