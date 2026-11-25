Los detalles Los dos candidatos coinciden en que falta vivienda, pero para solucionar esta crisis, Colau se centra en intervenir el mercado y expropiar a los fondos buitre; Albiol aboga por la construcción y legislar contra la okupación.

Ada Colau y Xavier García Albiol han debatido en laSexta sobre la crisis de la vivienda, mostrando modelos opuestos. Colau propone intervenir el mercado, expropiar a grandes especuladores y proteger al pequeño propietario, mientras que Albiol defiende la construcción masiva y legislar contra la okupación. Ambos se han reprochado mutuamente la falta de acción en sus gestiones municipales. Colau destaca su logro de duplicar el parque público en Barcelona, mientras Albiol critica su pasado en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y aboga por una ley para desalojar okupas en 48 horas y reformar la ley del suelo.

Ada Colau y Xavier García Albiol han defendido este martes dos modelos opuestos para solucionar la crisis de la vivienda. La candidata de Frente Amplio y el del PP han debatido en laSexta sobre el principal problema que preocupa a los españoles de cara a las elecciones del 29N. Si bien coinciden en que falta vivienda, Colau se centra en intervenir el mercado y expropiar a los fondos buitre; mientras que el 'popular' aboga por la construcción y legislar contra la okupación.

En este espacio moderado por Ana Pastor, ambos candidatos han tenido más de un encontronazo, principalmente a cuenta de sus propias gestiones al frente de administraciones públicas. Se han reprochado mutuamente no haber hecho lo que prometen estando al cargo del Ayuntamiento de Barcelona, en el caso de Colau, y del de Badalona, en el caso de Albiol.

La candidata de Frente Amplio ha insistido a lo largo del cara a cara en que "la vivienda es un derecho fundamental" y que, "tal y como dice el Sindicato de Inquilinas, las casas son para vivir, no para especular".

Apuesta por construir vivienda que se quede en el parque público, bajar impuestos a la compra de primera vivienda e intervenir en el mercado para bajar los alquileres.

Ha incidido en la necesidad de proteger al pequeño propietario y, en este sentido, ha reivindicado las medidas que puso en marcha en la ciudad condal que garantizaban seguridad a los caseros, que bajasen los precios del alquiler. "Al pequeño propietario le abalábamos si ponía el alquiler a un precio inferior del mercado. Tenía la garantía del Ayuntamiento", ha sostenido.

Colau defiende la expropiación

También ha advertido de lo lento que puede ser construir todas las viviendas que se necesitan en España y por eso ha defendido la expropiación de los grandes especuladores. "400.000 pisos están en uso turístico, 600.000 están en manos de grandes propietarios, grandes especuladores y fondos buitre. Expropiando, tenemos un millón de viviendas que no hay que construirlas, que se tarda mucho, sino que podemos pasarlas al alquiler social", ha espetado.

Siguiendo la tónica del debate, Albiol le ha preguntado que, si la solución es expropiar, por qué no lo han hecho durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Ella ha respondido que lo que sí puede decir es "lo que he hecho en Barcelona gobernando".

Así, ha señalado que en Barcelona han "duplicado el parque público de vivienda". En total, 7.500 viviendas en ocho años: "Usted en ocho años en Badalona cero viviendas públicas".

Albiol contra la okupación

Albiol le ha afeado también su pasado dentro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que incluyó la okupación de un bloque de pisos en 2007. Durante estos años, el candidato del PP ha sido especialmente beligerante con la okupación y quiere crear una ley para "echar a los okupas en 48 horas".

Ha criticado que durante el mandato de Colau en Barcelona "vi que los okupas hacían lo que les parecía, los perroflautas y aquellos que se dedican a saltarse las leyes". Eso, ha afirmado, "es lo que nos jugamos el 29N".

Albiol también ha insistido en la construcción de un millón de viviendas y, para ello, ha afirmado que una de las primeras medidas que tomará el PP si llega al Gobierno será la reforma de la ley del suelo para "construir más rápido y en mejores condiciones".

Más seguridad para más oferta

También ha exigido defender a los pequeños propietarios que, según ha explicado, los particulares "son nueve de cada diez" arrendadores en España. Albiol considera que las medidas del Gobierno generan inseguridad y provocan que disminuya la oferta de viviendas en alquiler.

"Si el propietario de un piso ve que la persona que está en alquiler se tira uno o dos años sin pagarle, lo que acaba ocurriendo es que cuando pasa eso, al siguiente inquilino le hace un casting que deja fuera a los jóvenes, madres con un hijo…", ha sostenido. Por eso, ha adelantado que "vamos a derogar el reglamento que ha aprobado Sánchez para recuperar una seguridad jurídica que no existe".

Continuando con los reproches, Colau le ha señalado que "Badalona es el municipio de Cataluña donde más sube el precio del alquiler", en concreto un 23%, porque no aplica la ley.

Puedes ver íntegro el debate cara a cara Colau-Albiol en atresplayer

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