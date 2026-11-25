"Es muy tentador cuando uno acaba de presidente y te meten en consejos de administración y te rodeas de gente con dinero", critica el expresidente cántabro.

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha criticado a Felipe González por sus recientes declaraciones y posturas políticas en contra del PSOE. Revilla considera que González ha perdido sus ideales socialistas, influido por el entorno económico y empresarial al que acceden algunos políticos tras dejar sus cargos. Según Revilla, este contacto con el poder económico puede alterar las convicciones políticas. Además, ha señalado el cambio de actitud de quienes antes criticaban a González y ahora lo admiran, acusándolo de ser un instrumento de la derecha. Revilla opina que González ya no tiene influencia dentro del PSOE, como demuestra el apoyo mayoritario a Pedro Sánchez.

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha cargado contra el expresidente socialista Felipe González y sus últimas declaraciones y posicionamientos políticos en contra del PSOE. "Felipe González hace tiempo que perdió el norte y de socialista no tiene nada", ha sentenciado.

El expresidente cántabro ha apuntado a la influencia que, a su juicio, tiene el entorno económico y empresarial al que acceden algunos políticos cuando abandonan sus cargos públicos. "Es muy tentador cuando uno acaba de presidente y te meten en consejos de administración y te rodeas de gente con dinero", ha explicado.

En este sentido, Revilla considera que ese contacto con los círculos de poder puede terminar modificando las convicciones políticas de quien pasa por ello. "Normalmente eso te contagia y te hace cambiar las ideas que tenías antes y que, desde luego, desde el punto de vista personal, son muy satisfactorias", ha señalado. Y ha insistido en que "no es lo mismo tener unas ideas y ser firme a ellas que meterte en un mundo donde los que pagan exigen alguna contrapartida".

También ha criticado el cambio de actitud de quienes antes cuestionaban a González y ahora, según Revilla, le muestran su admiración. "Esos mismos que le denostaban y decían perrerías de él, ahora le aplauden, le halagan", ha apuntado. Con esto, ha acusado a González de haberse convertido en "un instrumento de una derecha que le utiliza porque hay recuerdos de un hombre que fue importantísimo".

Sobre el peso que conserva el expresidente del Gobierno dentro del PSOE, Revilla considera que actualmente no tiene "ningún predicamento". Como prueba, ha señalado que la mayoría de sus compañeros de partido han salido en apoyo de Pedro Sánchez.

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