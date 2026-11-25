Los detalles "En noviembre se auscultó y el bache había aumentado con respecto a octubre. No se volvió a auscultar antes del accidente", señala el nuevo informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz.

La Guardia Civil asegura en un informe que en el punto donde se rompió la vía en el accidente de Adamuz, Córdoba, se había detectado un pequeño bache en septiembre de 2025. Así se lo han remitido a la jueza de Montoro que lo investiga.

Según ese informe, al que ha tenido acceso laSexta, ese "pequeño" bache se había detectado en las "auscultaciones dinámicas y geométricas" justo en el que luego fue el "punto de la rotura" y se volvió a detectar en octubre y noviembre de 2025. Señalan además que nadie volvió a revisarlo antes del accidente, el 18 de enero de 2026.

"En noviembre se auscultó y el bache había aumentado con respecto a octubre. No se volvió a auscultar antes del accidente", señala el informe.

Asimismo, añaden que "se están analizando los procedimientos, incluidos planes y ejecución, del mantenimiento de la línea. Este análisis aún está en curso y no ha concluido".

El accidente se produjo el 18 de enero, cuando un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló cerca de Adamuz, cruzó a la otra vía y chocó contra un tren que venía en sentido contrario, un Alvia que cubría el trayecto Madrid-Huelva. El siniestro causó la muerte de 46 personas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido