Fenómeno no tan paranormal
VÍDEO | La increíble tranquilidad de una controladora aérea al decirle a un piloto que está avistando un OVNI: "He visto un par de ellos por ahí"
En Estados Unidos, un piloto avisaba a una controladora aérea que estaba observando "tráfico que no consta en el panel" y que su avión "se comporta raro". La controladora, con toda su calma, le explica que es normal, porque "hay un extraterrestre a la vista".
En Estados Unidos, una conversación rutinaria entre un piloto y una controladora aérea se convertía en un momento de lo más inquietante, y no solo por el tema del que estaban hablando.
El piloto le habla de un aviso de "tráfico que no consta en el panel", a lo que la controladora le dice que no se preocupe porque "es un OVNI que ha pasado a unos 23 pies".
El piloto le explica que el avión "se comporta raro" y la mujer no le da mayor importancia: "Claro, es que hay un extraterrestre a la vista". "¿En serio?", reacciona el aviador, mientras ella le explica con total tranquilidad que ha avistado "un par de ellos por allí". "Esta es una gran historia para contarle a mi familia. Me gusta", le responde le piloto.
María Gómez alucina con la serenidad de la controladora: "A esta mujer le llega una nave nodriza y le pregunta si ha reservado pista".
*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.