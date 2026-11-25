En Ciudad Real un restaurante prepara un donut de gazpacho manchego. Salsa de queso y un caldito clarificado para mojar lo acompañan. La chef Vero Gómez lo analiza en Zapeando y da su veredicto.

La chef Vero Gómez visita Zapeando para ofrecernos otra de sus deliciosas recetas de bocadillos, pero antes analiza un nuevo experimento culinario que puede ser una genialidad o una guarrada: un donut de gazpacho manchego.

El invento se prepara en un restaurante de Ciudad Real, donde el donut de gazpacho manchego lleva una salsa de queso manchego y, además, va acompañado del caldo de los gazpachos clarificado para mojarlo.

Aunque Vero es fan del contraste entre dulce y salado, le parece "un poco guarrindongada". Sin embargo, tiene claro que "lo probaría", aunque reconoce no saber "si repetiría".

Virginia Riezu le propone meter el donut de gazpacho manchego entre pan y pan, lo que la chef va a 'considerar' para el próximo día.

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