Los detalles Dudas con el censo, con las "urnas de cartón" en las embajadas y ahora tergiversando las palabras de Sánchez en Salvados para decir que el socialista ya conoce los recultados del 29N. PP y Vox llegan al 29N dudando de todo y acusando a los socialistas de no ser de fiar.

La campaña electoral tiene al PP y a Vox muy inquietos por el voto por correo. A cuatro días de que España acuda a las urnas, insisten en que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez es capaz de todo, que lo ha sido durante la legislatura y que por qué no va a seguir siéndolo ahora.

Esta misma mañana el portavoz del PP Borja Sémper, en una entrevista en RNE, transitaba entre la fina línea de defender el trabajo de los consulados y entre la acusación directa a Pedro Sánchez de tener "falta de apego a la norma". Y es que el PP, ya este martes, con palabras del propio Alberto Núñez Fejóo o antes con los señalamientos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y de Cayetana Álvarez de Toledo han puesto en duda los números del censo electoral y las "urnas de cartón" que se utilizan en las embajadas para recoger el voto de la 'ley de nietos' por orden del Supremo.

"Nosotros confiamos en nuestros cónsules, confiamos en el procedimiento", lanzaba Sémper en la misma entrevista en la que después aseguraba el PP va a "velar porque nadie, aunque quiera" pueda interferir en el voto. Y a continuación, por si había dudas de por dónde podrían llegar las presuntas irregularidades, ponía en duda el "apego a la limpieza" de Pedro Sánchez.

Más allá ha ido el líder de Vox, Santiago Abascal, en una entrevista en El Debate, acusando a Sánchez de "conocer" ya los resultados electorales. "Mucha preocupación cuando escucho a Pedro Sánchez con ese descaro, afirmar que ya conoce el resultado de las elecciones sin ningún respeto al veredicto de los españoles el día 29 de noviembre. Muy inquieto con la posibilidad de trampas en el proceso electoral", ha señalado aunque la realidad es que Sánchez no ha hecho ninguna intervención en la que asegure que conoce los resultados que saldrán de las urnas.

Las declaraciones de Sánchez que la ultraderecha retuerce son las hechas por Sánchez en su entrevista en Salvados, cuando el socialista se refería a las encuestas internas que manejan en el partido sobre intención de voto. "Tengo mis datos, no suelo autoengañarme, y tienen muy buena pinta", afirmaba el candidato del PSOE aludiendo también a la intensa "movilización" que están viendo en la izquierda.

Una "movilización" que hoy Sánchez ha insistido en que "tiene muy nerviosos" al PP y a Vox. En una entrevista en TVE, el líder del PSOE ha explicado precisamente todos estos "discursos del miedo" a un pucherazo en los "nervios" que sienten los de Feijóo y los de Abascal ante una posible remontada del PSOE.

"Empezaron con el censo, han continuado con el voto exterior, luego con el voto de los nietos del exilio republicano...", ha afirmado el presidente. "Ahora están diciendo que les inquietan las urnas de cartón en los consulados ante el aumento de la participación que está habiendo", ha añadido poniendo el foco en la actitud del PP y reconociendo que le parece "preocupante" porque "no es la primera ni la segunda ni la tercera vez".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido