Víctor Hernán analiza la ciencia detrás de las lámparas de luz roja que se venden para este 'Black Friday'. Explica que aunque la fotobiomodulación "es una terapia real, estudiada, que produce cambios reales", no vale para cualquier patología.

El fisio Víctor Hernán analiza algunos utensilios que se pueden encontrar rebajados en 'Black Friday' y prometen mucha ciencia detrás, pero en algunos casos se quedan en un simple cacharro.

De este modo encontramos dispositivos de luz roja como los que utilizan los deportistas de élite, pero ¿realmente funciona o simplemente es una lámpara cara?.

Víctor afirma que "para el postureo viene bien y para efectos médicos también". En este sentido, explica que la fotobiomodulación "es una terapia real, estudiada, que produce cambios biológicos reales".

Sin embargo, apunta que "no es para cualquier patología". En el caso de los músculos, habla de estudios que observan "pequeños efectos sobre la fuerza y la resistencia".

No obstante, hay que tener en cuenta que cualquier panel rojo no funciona: "Depende de varios factores: la longitud de onda, la distancia a la que la apliques, la dosis recibida, el tiempo y la zona tratada".

La longitud de onda es uno de los factores más importantes, ya que condiciona "lo que absorbe tu cuerpo y lo que penetra". De este modo, lo más cercano a lo infrarrojo alcanza tejidos más profundos, donde los fotones absorbidos por la moléculas de las células y "pueden modificar nuestro metabolismo".

Más allá del músculo, para la cara encontraríamos una longitud de onda entre 300 y 600, llamada 'luz azul', que, explica Víctor, "es bactericida y ayuda a que la piel esté más bonita".

Con todo esto, el fisio también aclara que la luz roja "no te regenera por ciencia infusa, hay que ser muy constante y llega a lo que llega".

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