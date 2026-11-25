¿Qué ha dicho? El expresident de la Generalitat reivindica lo que considera su "victoria" frente a un Estado que dice que "había hecho de su encarcelamiento una prioridad nacional".

El sábado 12 de diciembre es el día elegido por Carles Puigdemont para volver a España. En una comparecencia desde Bruselas, el expresident de la Generalitat habla de su "victoria" frente a un Estado que "había hecho de su encarcelamiento una prioridad nacional" y contra "la voracidad represiva de todos los poderes españoles que se habían desbocado y poder derrotarlo".

"En noviembre de hace siete años, el entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió solemnemente a llevarme ante la justicia española. El mes de noviembre también, hace ya cuatro años, el actual presidente Salvador Illa reiteró dos veces para que quedara claro que no habría amnistía ni nada de eso", ha asegurado.

Así, Puigdemont volverá "sin pedir permiso y sin pedir perdón" y tiene la intención de acudir al Parlament de Cataluña e intervenir en la primera sesión que tenga lugar después del día 12. "Tengo ganas de intervenir y, obviamente, todos los que vengan y asistan a la sesión o puedan seguirla en streaming sabrán lo que tengo ganas de decir", ha expresado.

Se muestra abierto, además, de verse con Salvador Illa "si él tiene ese interés", aunque se muestra convencido de que así será y que "no habrá ningún problema" en que se produzca ese acuerdo. "Lo haré con mucho gusto, iremos a donde el presidente y allí nos llame y mantendré en todo momento el sentido institucional", afirma.

Para Puigdemont, es necesario "actualizar" y "modernizar" la estrategia del independentismo, una estrategia de la que dará detalles más adelante. "Tenemos algunas lecciones aprendidas, tenemos algunos errores, tenemos algunos aciertos, tenemos algunos activos que tenemos que pasar también [por un] balance de activos y pasivos de todos estos años: hoy tenemos una situación jurídica a nivel europeo que no teníamos en 2017, también tenemos una situación jurídica interna en el Estado español que tampoco existía", detalla Puigdemont.

El expresident catalán matiza que no pondrá su retorno a España al servicio de la campaña electoral de Junts, aunque sí que hará campaña como presidente de la formación. "Aún no he hablado con el presidente Illa, ni hemos intercambiado mensajes. Gente de mi equipo sí que está en contacto con el Govern y ya se ha explicado que, obviamente, nosotros, por nuestra parte, no habrá ningún problema. Si el presidente Illa tiene interés en que tengamos una reunión, que esa reunión tenga lugar", ha añadido posteriormente.

Noticia en ampliación.

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