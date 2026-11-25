Imagen de uno de los rescates efectuados por Salvamento Marítimo en El Hierro este martes

Los detalles Durante la jornada de este martes, la isla canaria batió récord con la llegada de hasta 2.100 personas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado este miércoles formalmente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplace a El Hierro para ayudar en crisis migratoria que vive la isla, en particular en la asistencia sanitaria que necesitan quienes llegan en cayuco.

"Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios (...) Esta situación es a todas luces insostenible y, desde luego, está del todo bajo control", advierte Clavijo, en unas breves declaraciones difundidas por el Gobierno de Canarias.

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