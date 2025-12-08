Ahora

Curiosidades

Miley Cyrus confiesa en 'El Show de Jimmy Kimmel' su extraña fobia: "Cuando una persona me manda una carta, ni la abro"

Miley Cyrus ha vuelto a sorprender en su última visita a El Show de Jimmy Kimmel, donde además de mostrar su anillo de compromiso confesó una insólita fobia al papel que dejó al público, y a los zapeadores, sin palabras. Todos los detalles en el vídeo de Zapeando.

Miley Cyrus confiesa en 'El Show de Jimmy Kimmel' su extraña fobia: "Cuando una persona me manda una carta, ni la abro"

Miley Cyrus visitó hace unos días 'El Show de Jimmy Kimmel' y dio una entrevista que no dejó indiferente a nadie. La cantante no solo enseñó su anillo de compromiso, sino que también reveló al presentador cuál era su fobia más extraña.

"Odio el papel, solo con verlo me dan ganas de vomitar", explica la artista, que añade que su aversión es tal que "cuando alguien me envía, por ejemplo, una carta preciosa, ni siquiera la abro". Además, confesó que también es incapaz de leer el periódico.

Tras ver la confesión de Miley Cyrus, Nacho García no pudo evitar hacerse la siguiente pregunta: "Hablo en nombre de toda la humanidad cuando digo… Miley, con esa fobia al papel y siendo tu americana… ¿Cómo te limpias la zona del ojal? ¿Te pegas un agua? ¿Servilletas de tela?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Barómetro laSexta | La brecha entre PP y PSOE se amplía: los socialistas se desploman un punto en dos semanas por el terremoto Koldo y el fallo contra el fiscal
  2. La apuesta de Sanidad para "poner coto" al negocio en hospitales públicos: colaboración público-privada gestionada por entidades sin ánimo de lucro
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski se reúne este lunes en Londres con Starmer, Macron y Merz para hacer balance de las negociaciones de paz
  4. Cuatro mujeres asesinadas en solo una semana: el horror de la violencia machista no cesa
  5. La Macarena regresa a su basílica: largas colas para ver el antes y el después de la virgen tras la polémica restauración
  6. Muere una cuarta persona por el golpe de mar en el sur de Tenerife y buscan a un quinto desaparecido