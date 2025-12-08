Miley Cyrus confiesa en 'El Show de Jimmy Kimmel' su extraña fobia: "Cuando una persona me manda una carta, ni la abro"

Miley Cyrus ha vuelto a sorprender en su última visita a El Show de Jimmy Kimmel, donde además de mostrar su anillo de compromiso confesó una insólita fobia al papel que dejó al público, y a los zapeadores, sin palabras. Todos los detalles en el vídeo de Zapeando.

Miley Cyrus visitó hace unos días 'El Show de Jimmy Kimmel' y dio una entrevista que no dejó indiferente a nadie. La cantante no solo enseñó su anillo de compromiso, sino que también reveló al presentador cuál era su fobia más extraña.

"Odio el papel, solo con verlo me dan ganas de vomitar", explica la artista, que añade que su aversión es tal que "cuando alguien me envía, por ejemplo, una carta preciosa, ni siquiera la abro". Además, confesó que también es incapaz de leer el periódico.

Tras ver la confesión de Miley Cyrus, Nacho García no pudo evitar hacerse la siguiente pregunta: "Hablo en nombre de toda la humanidad cuando digo… Miley, con esa fobia al papel y siendo tu americana… ¿Cómo te limpias la zona del ojal? ¿Te pegas un agua? ¿Servilletas de tela?".

