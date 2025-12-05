VÍDEO | El experto en cine Alberto Rey analiza su película favorita de este año: 'Valor sentimental'

Este viernes llega a las salas de cine españolas una película noruega que consiguió ganar el Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Además, también se rumorea que va a conseguir arrasar en la temporada de premios.

Como todos los viernes, las carteleras de nuestro país se llenan de nuevas películas. Entre la oferta de nuevos films, podemos encontrar 'Valor sentimental', una película noruega protagonizada, entre otros, por Stellan Skarsgård y Elle Fanning. Maria Gómez explica que nos muestra "la historia de dos hermanas que tratan de arreglar la relación con su padre".

"Es la película que más me ha gustado este año", afirma Alberto Rey. "Tiene todo lo que me gusta", explica. Alberto confiesa que hay dos escenas, protagonizadas por Skarsgård y Fanning, "que, probablemente, sean lo más bonito que he visto en el cine este año". Para el periodista, con esta película, el actor "está reclamando una nominación que, probablemente, le vaya a quitar a The Rock".

Rey cuenta que, mientras veía la película, ha vivido una situación muy divertida. En una de las escenas que, según el periodista, "redefine la película por completo", un espectador ha abandonado la sala. "Todos estábamos diciendo 'esta es la escena, vamos a gozarla'", añade. "Desde aquí, un llamamiento a ese señor para que vuelva al cine a verla", expone.

Para el periodista, 'Valor sentimental' es "la peli rara que va a los Oscars y empezamos a asustarnos porque podría llevarse muchos". Alberto sorprende a todos los zapeadores ya que da a la película casi un diez: cuatro 'Albertitos' y medio.

