Ahora

En Colombia

Quique Peinado reacciona en este vídeo al look de Pedro Sánchez: "Le queda bien todo, menos el telediario de por las mañanas"

En este vídeo de Zapeando, Quique Peinado analiza el vestuario de Pedro Sánchez en Colombia. Según el zapeador, el presidente "se ha quedado a medio camino... esa guayabera pide un bañador".

Quique Peinado reacciona en este vídeo al look de Pedro Sánchez: "A Pedro le queda bien todo, menos el telediario de por las mañanas"

Pedro Sánchez se encuentra de gira por Colombia. Y allí, en una de las cumbres entre Latinoamérica, Europa y países caribeños, el presidente español ha tomado la decisión de vestir una guayabera, una camisa con la que ha causado sensación.

"Le queda todo bien, menos el telediario de por las mañanas que últimamente....", bromea Quique Peinado al ver las imágenes de Pedro Sánchez. Asimismo, comenta que al look del presidente le falta algo.

Según el zapeador, Sánchez se "ha quedado a medio camino". "Esa guayabera pide un bañador", añade Peinado.

Por otro lado, el presidente de España también incluyó un pequeño accesorio que le regalaron en el acto. Pues, Pedro Sánchez también posó con un bolso tejido por mujeres indígenas. Puedes ver todos los momentos del viaje de Sánchez a Colombia en el vídeo principal de esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Exclusiva laSexta: Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro
  2. Los equilibrios de Feijóo con Vox: pide evitar "carambolas" en Andalucía mientras negocia con la ultraderecha en Valencia
  3. Libertad provisional para Sarkozy tras 20 días en prisión
  4. El Vaticano abre una investigación contra el obispo de Cádiz por pederastia cuando era cura en Madrid
  5. El Gobierno confina las aves de corral en zonas de especial riesgo para no propagar la gripe aviar
  6. Cayetano Rivera estrella su furgoneta contra una palmera y da positivo en alcohol