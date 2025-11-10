Quique Peinado reacciona en este vídeo al look de Pedro Sánchez: "Le queda bien todo, menos el telediario de por las mañanas"

En este vídeo de Zapeando, Quique Peinado analiza el vestuario de Pedro Sánchez en Colombia. Según el zapeador, el presidente "se ha quedado a medio camino... esa guayabera pide un bañador".

Pedro Sánchez se encuentra de gira por Colombia. Y allí, en una de las cumbres entre Latinoamérica, Europa y países caribeños, el presidente español ha tomado la decisión de vestir una guayabera, una camisa con la que ha causado sensación.

"Le queda todo bien, menos el telediario de por las mañanas que últimamente....", bromea Quique Peinado al ver las imágenes de Pedro Sánchez. Asimismo, comenta que al look del presidente le falta algo.

Según el zapeador, Sánchez se "ha quedado a medio camino". "Esa guayabera pide un bañador", añade Peinado.

Por otro lado, el presidente de España también incluyó un pequeño accesorio que le regalaron en el acto. Pues, Pedro Sánchez también posó con un bolso tejido por mujeres indígenas. Puedes ver todos los momentos del viaje de Sánchez a Colombia en el vídeo principal de esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí