Ahora

Visto en redes

VÍDEO | Papa Noel llega al Pentágono en tanque y se pasea por Washington 'protegido' por sus elfos

En este vídeo de Zapeando, Quique Peinado reacciona al paseo en tanque que se ha dado Papa Noel por Estados Unido. "En vez de caramelos están tirando balas", señala el zapeador.

ZAPEANDO: Papá Noel llega al pentágono en tanque y se pasea por Washington ‘protegido’ por sus elfos

La Navidad también ha llegado al Pentágono. Papá Noel ha dejado su trineo en el Polo Norte y ha optado esta vez por coger el tanque. "Ahora los padres dicen a los niños 'si te portas mal Papá Noel te enviará a Guantánamo'", comenta Nacho García tras ver las imágenes.

Sin embargo, Papá Noel no se quedó ahí, pues también se paseó en su tanque por las calles mientras era protegido por unos elfos armados. "En vez de caramelos están tirando balas", señala Quique Peinado.

Asimismo, el zapeador bromea diciendo que Santa Claus, en su paseo por las calles, se llegó a cruzar con los Reyes Magos: "Los detuvieron a los tres por migrantes ilegales". Un comentario que desató las risas de los zapeadores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Barómetro laSexta | La brecha entre PP y PSOE se amplía: los socialistas se desploman un punto en dos semanas por el terremoto Koldo y el fallo contra el fiscal
  2. La apuesta de Sanidad para "poner coto" al negocio en hospitales públicos: colaboración público-privada gestionada por entidades sin ánimo de lucro
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski se reúne este lunes en Londres con Starmer, Macron y Merz para hacer balance de las negociaciones de paz
  4. Cuatro mujeres asesinadas en solo una semana: el horror de la violencia machista no cesa
  5. La Macarena regresa a su basílica: largas colas para ver el antes y el después de la virgen tras la polémica restauración
  6. Muere una cuarta persona por el golpe de mar en el sur de Tenerife y buscan a un quinto desaparecido