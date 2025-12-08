VÍDEO | Papa Noel llega al Pentágono en tanque y se pasea por Washington 'protegido' por sus elfos

En este vídeo de Zapeando, Quique Peinado reacciona al paseo en tanque que se ha dado Papa Noel por Estados Unido. "En vez de caramelos están tirando balas", señala el zapeador.

La Navidad también ha llegado al Pentágono. Papá Noel ha dejado su trineo en el Polo Norte y ha optado esta vez por coger el tanque. "Ahora los padres dicen a los niños 'si te portas mal Papá Noel te enviará a Guantánamo'", comenta Nacho García tras ver las imágenes.

Sin embargo, Papá Noel no se quedó ahí, pues también se paseó en su tanque por las calles mientras era protegido por unos elfos armados. "En vez de caramelos están tirando balas", señala Quique Peinado.

Asimismo, el zapeador bromea diciendo que Santa Claus, en su paseo por las calles, se llegó a cruzar con los Reyes Magos: "Los detuvieron a los tres por migrantes ilegales". Un comentario que desató las risas de los zapeadores.

