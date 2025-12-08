VÍDEO | Cristina Pedroche, sobre el árbol de Navidad de la Casa Blanca: "Abel Caballero no le ha dado 'like' a ese vídeo"

En este vídeo de Zapeando, Cristina Pedroche y el resto de zapeadores comentan la decoración de Navidad de la Casa Blanca. "Tú miras directamente a ese árbol sin gafas y te salen cataratas", bromea Pedroche.

¡Ya es Navidad en la Casa Blanca! El pasado jueves, Donald Trump y su mujer Melania encendieron el alumbrado navideño de la casa más famosa del mundo, donde el árbol era el eje central de toda la decoración.

"Tú miras directamente a ese árbol sin gafas y te salen cataratas", comenta Cristina Pedroche tras ver el vídeo. "¿Sabéis quién no le ha dado 'like' a ese vídeo? Abel Caballero", bromea la zapeadora, y añade que el alcalde de Vigo "tiene envidia" de la decoración navideña de la Casa Blanca.

Por otro lado, Dani Mateo señala lo bonito del espíritu navideño que se respira en el vídeo. "Qué bonito tener que encender el árbol detrás de un cristal para que no te peguen un tiro", ironiza el presentador de Zapeando al ver a Trump dando su discurso tras una mampara de cristal blindado.

