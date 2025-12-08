Marina Comes explica en este vídeo por qué las playas de Varadero son las más visitadas de Cuba

Marina Comes visita Zapeando para hablar de Varadero, la zona de playas más famosa de Cuba. Explica por qué este destino es tan popular, qué actividades recomienda y qué debes tener en cuenta antes de alojarte allí.

La experta en viajes Marina Comes visitó Zapeando para hablar de las playas más visitadas de Cuba: las de Varadero.

"Es la zona más conocida", asegura Comes, ya que cuenta con su propio aeropuerto internacional y está muy cerca de La Habana. "Varadero al final es una península estrecha de 30 kilómetros, de los cuales 22 son playa ininterrumpida", señala la colaboradora, destacando este como su principal atractivo.

Marina explica que, cuando ella estuvo en Varadero, no notó que estuviese "tan masificado" y que "la playa es mucho más bonita de lo que me dijeron". Además, recomienda hacer una excursión en catamarán hasta Cayo Blanco para así "estar en la gloria bendita".

El único inconveniente de visitar la zona, "es que si buscas una cosa muy remota y muy auténtica", Varadero no es el lugar ideal para hacerlo en Cuba. A la hora de alojarse, comenta que se puede optar por uno de los muchos hoteles de la zona o también quedarse en casas de particulares, una experiencia muy típica en el país.

