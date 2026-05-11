VÍDEO | El ministro de Salud de Hungría lo ha vuelto a hacer: celebra bailando la investidura de Péter Magyar

Está claro que una de las cosas favoritas de Zsolt Hegedus es bailar. Y, de nuevo, no ha dudado en compartir esta afición con los húngaros, en esta ocasión en la toma de posesión del primer ministro.

Hace unas semanas, en Hungría, el político húngaro Zsolt Hegedus conseguía hacerse viral debido a su manera de celebrar la victoria de Péter Magyar en las elecciones. El que, por entonces, se postulaba como el nuevo ministro de Salud, no podía evitar bailar ante el feliz momento.

Pero las celebraciones de Hegedus no se han quedado ahí. El ya ministro de Salud, como cuenta Nacho García, "lo ha vuelto a hacer". Como explica el zapeador, el político húngaro acudía a la toma de posesión de Magyar como primer ministro en el parlamento húngaro y, de nuevo, bailaba para celebrar el momento.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, este salta por el escenario, comienza a moverse haciendo ondas con su cuerpo e, incluso, se anima a simular que toca una guitarra imaginaria. La gente no puede evitar aplaudirle.

"La primera medida que va a tomar como ministro es contratar un coreógrafo", comenta Maya Pixelskaya. "Está Iceta diciendo 'me cago en...' voy a dejar aquí el cubata este y me tiro ahí", añade Quique Peinado.

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