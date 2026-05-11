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El 'pasillo' de Zapeando a Dani Mateo por la Liga del Barça, en vídeo: "Por cosas como esta merece la pena sufrir todo el año"

Dani Mateo entra por todo lo alto a Zapeando tras la Liga que le ganó el Barça al Real Madrid en el Camp Nou. Así ha sido su recibimiento con 'pasillo' e himno incluido.

Dani Mateo entra por todo lo alto a Zapeando tras la Liga que le ganó el Barça al Real Madrid en el Camp Nou. Así ha sido su recibimiento con 'pasillo' e himno incluido.

Ayer el F.C. Barcelona se proclamó campeón de Liga tras derrotar al Real Madrid en el Camp Nou y Zapeando ha querido hacer su propio 'pasillo' a Dani Mateo.

Nacho García, Isabel Forner, Maya Pixelskaya, Quique Peinado y unas cuantas personas del público reciben al presentador, que aparece con bufanda y chaqueta de su equipo al son del himno del Barça.

"Por cosas como esta merece la pena sufrir todo el año, y me refiero a presentar este programa", comenta Dani. A Quique, por su parte, no le parece mal como "ensayo" para el pasillo que espera que le hagan a él cuando el Rayo gane la Conference League.

Dani tampoco ha querido evitar el mensaje para los madridistas: "No estéis tristes, porque este mismo equipo, prácticamente, va a ser el de la selección española que nos va a traer el segundo Mundial".

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