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Polémico viral

El vídeo viral en el que Omar Montes rompe la ventanilla de un coche para sacar a un perro

Omar Montes se ha encontrado a un perro en el interior de un coche en un centro comercial y ha decidido romper la ventanilla para sacar al animal del interior al verle nervioso.

El vídeo viral en el que Omar Montes rompe la ventanilla de un coche para sacar a un perro

"Omar Montes ha tenido que romper la ventanilla de un coche para sacar a un perro del interior", explica Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús da más detalles del vídeo viral: "Él estaba en un centro comercial y vio al perrito angustiado dentro llorando, llamó a la Policía, pero como tardó forcejeó la puerta y consiguió abrir". Además, la colaboradora destaca que el cantante ha sacado un comunicado en el que dice que es consciente de que va a tener que pagar los arreglos del coche, pero que se queda "más tranquilo" tras sacar al animal.

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